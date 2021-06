HP presenta su computadora más ligera hasta la fecha

Las computadoras portátiles superligeras se están convirtiendo en una tendencia creciente entre los fabricantes, con equipos como el LG Gram y el Samsung Galaxy Book Pro. Ahora HP está intentando vender su propio ultraportátil con el nombre Pavilion Aero.

Con un peso de menos de un kilo, la Aero no solo es extremadamente fácil de llevar encima, sino que en realidad es el portátil no empresarial más ligero que ha fabricado HP. Y aunque la Aero no tiene una insignia elegante de Envy o Spectre, que HP generalmente reserva para sus dispositivos más premium, la Aero viene con algunas funciones útiles, indica Gizmodo.

A pesar de su precio inicial de solo 750 dólares, la Aero es la primera computadora portátil Pavilion que presenta un chasis 100% de magnesio y aluminio, disponible en cuatro lujosos colores: oro rosa pálido, oro cálido, blanco cerámico y plata natural.

Para ayudar con la productividad, HP ha reducido los biseles de la Aero y la ha equipado con una pantalla de proporción de aspecto 16:10, más alta, de 13,3 pulgadas, con 400 nits de brillo (para una mejor visualización en exteriores), una proporción de pantalla a cuerpo del 90%, y una resolución de 2,5K.

En el interior, la Aero viene con una CPU AMD Ryzen serie 5000 (no hay opciones Intel disponibles) y gráficos Radeon integrados. HP dice que debería durar hasta 10,5 horas con una sola carga. HP incluye además otras funciones útiles como la eliminación de ruido por IA para ayudar a mantener los sonidos de fondo al mínimo mientras estás en videollamadas, además de compatibilidad con Wi-Fi 6 para una conectividad inalámbrica más rápida.

Desafortunadamente, para aquellos que buscan más información sobre la Aero, como detalles sobre sus puertos, tamaño de batería y opciones de configuración, tendremos que esperar porque HP aún no ha agregado una lista de especificaciones oficial para este equipo en su sitio web oficial. (HP dice que planea proporcionar más especificaciones e información más cerca del lanzamiento).

Por otro lado, para aquellos que quieran complementar su computadora portátil con un monitor para trabajar o estudiar desde casa, HP también presenta nuevos monitores FHD de 24 y 27 pulgadas (HP M24fwa FHD y HP M27fwa FHD, respectivamente), que vienen con soporte de AMD FreeSync, altavoces dobles integrados y certificación Eyesafe para ayudar a reducir la luz azul.

Se espera que el HP Pavilion Aero salga a la venta en algún momento de principios de julio a partir de $ 750, y los nuevos monitores HP de 24 y 27 pulgadas también llegarán el próximo mes a partir de $ 230 y $ 290.