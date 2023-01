HBO Max: cómo obtener 2 meses gratis

La compañía HBO lanza una excelente promoción para suscribirte a esta plataforma, donde te da el beneficio de ahorrarse dos meses al pagar una anualidad a este servicio de streaming.



Está próximo a estrenarse la serie postapocalíptica The Last of Us y la compañía quiere que más personas tengan la oportunidad de experimentar esta adaptación de las aventuras de Joel y Ellie.

Es muy sencillo formar parte de los miles de suscriptores, lo que necesitas hacer es ingresar a HBO llenar la información necesaria, descargar la aplicación móvil de este servicio, y listo te encontrarás disfrutando de series, películas, documentales entre otro contenido., o los paquetes incluidos con ciertos operadores, con esta tendrás acceso a las series más populares como House of the Dragon, y películas como Black Adam, pública Atomix.