Fitbit ayuda descubrir una infidelidad

No cabe duda de que las pulseras deportivas son un gran auxiliar para actividades deportivas y vigilar la salud. Con apps y funciones que detectan cualquier movimiento físico, no es de extrañar que algunas parejas las sincronicen en conjunto. Eso pasó con la ahora ex pareja de Jane Slater, reportera de la NFL que con ayuda de su wearable descubrió el engaño de su novio.

El ex novio le compró a la reportera un Fitbit como regalo de navidad. Ambos lo sincronizaron para motivarse a ejercitarse y perder peso. Pero una noche, cerca de las cuatro de la mañana, apareció que los niveles de actividad física de su novio aumentaron de repente sin estar en la casa. El pico más alto no podría ser por estar corriendo o en el gimnasio a esa hora.

A modo de broma, ya se habla de que Fitbit de forma intencional va agregar el modo “infidelidad”, para que Google venda más dispositvosm… después de todo, según el profesor de la ciencia del ejercicio, Alec Koch, de la Lenoir-Rhyne University en Carolina del Norte, las actividades sexuales se detectan en los monitores de ejercicio, al incrementar el ritmo cardiaco, el cual se muestra en el monitor. También el acelerómetro en el Fitbit muestra las vibraciones ocurridas en el acto sexual… y también se detecta en los smartwatches de Apple, siendo él la fuente de la información de primera mano.

Así que si regalas un Fitbit y lo sincronizas con tu pareja, podrás revisar su actividad deportiva y si esta ocurre en una hora extraña en donde no hay gimnasios abiertos, es una señal de alarma, si bien puede ser una lectura errónea, al detectar cualquier movimiento, como caminar dormido, una pesadilla o movimientos abdominales por sentirse mal, por lo que la ayuda de un contexto, ayudará a explicar la situación, que en este caso no tuvo otra más que el de una infidelidad.

Con información de Pasión Móvil.