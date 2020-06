Facebook alerta de notas con 3 meses de vigencia

No sabemos que sucede con la gente que comparte contenido, que a veces pareciera que solo ven los títulos pero no la fecha de las notas. A veces estas son del mismo día pero de hace 10 años… eso me pasó la semana pasada, que compartieron algunos de mis seguidores, pero no se dieron cuenta que era nota antigua. Facebook alertará en esos casos de la fecha antigua al compartirlas.

Facebook ya tiene disponible esta característica a nivel mundial, en donde alerta a los usuarios si están compartiendo un artículo que tiene al menos 3 meses de antigüedad. De esta forma esperan ganar precisión y credibilidad, pero no evita que se comparta.

De esta forma Facebook se asegura que los contenidos que se comparten sean precisos y se une a Instagram que advierte de temas potencialmente ofensivos y a Twitter, que está probando una función para que los usuarios lean los artículos antes de compartirlos, lo cual no estaría mal en Facebook, ya que a veces la gente se queda con el título y el contenido no se refiere de forma exacta a lo que se comparte.

Con información de Pasión Móvil.