Extiende al máximo la batería de tu Nintendo Switch o Switch Lite

La Nintendo Switch puede que no sea tan potente como sus competidoras, pero tiene un catálogo de títulos que es es imposible no amar. Eso por no hablar de la facilidad con la que podemos pasar de modo TV a modo portátil. Si tuvieramos que ponerle un problema, sería la autonomía. Por fortuna hay algunos trucos.

La Switch original tiene una autonomía de entre 2,5 y 6,5 horas en función de lo que estemos haciendo con ella. La segunda versión de la Switch trajo algunas mejoras que incluían una autonomía de 4,5 a 9 horas. Por su parte, la Switch Lite promete entre 3 y 7 horas de juego.

La duración final de las baterías depende del modelo que tengas y de lo exigente que sea el juego que estés jugando. Por supuesto, siempre puedes jugar solo en televisor y la batería jamás te preocupará, pero si algún día te la llevas de paseo, estos consejos te ayudarán a exprimir cada vatio disponible, indica Gizmodo.

Cómo configurar el brillo y el modo avión

Sin duda estos dos ajustes son los que más vida la ven a dar a tu batería. Puedes acceder a ellos desde el botón Home del Joycon derecho mientras estás en un juego, o desde la intrerfaz principal.

El brillo no tiene mucho que explicar. Ajústalo a la baja todo lo que puedas sin comprometer la visibilidad de la pantalla. En entornos como aviones, donde generalmente hay muy poca luz, puedes bajarlo mucho y seguir jugando tranquilamente.

El modo avión es menos intuitivo. En general puedes tenerlo siempre desactivado porque solo se usa para el juego online y para descargar contenido. Lo único a tener en cuenta es que si lo haces también perderás la conexión inalámbrica con los mandos JoyCon en la Switch original.

Un modo reposo más eficiente

El modo reposo de la Switch hace que sea fácil suspender un juego, dejar la consola durante un rato y volver exactamente al mismo punto en el que estábamos. En general es un sistema muy eficiente, pero sus ajustes de serie pueden afinarse.

Encontrarás estos ajustes desde el botón Home haciendo scroll hasta el icono de la rueda dentada y desde ahí seleccionando Sistema / Modo reposo.

La función Auto-sleep permite ajustar el tiempo que tarda la consola en entrar en reposo de manera automática. Puede ajustarse entre 1 y 30 minutos o desactivarse completamente. Cuanto más bajo, mejor, obviamente.

Despertar cuando el cable AC está desenchufado: Desactiva esta opción. Hacerlo significa que tendrás que pulsar el botón de encendido para despertar la consola cuando esté desenchufada de la corriente. La ventaja es que evitarás cualquier tipo de despertar accidental.

Otros ajustes recomendables

Hay algunos otros ajustes a los que merece la pena echar un vistazo para ahorrar batería o para al menos monitorizar mejor el consumo de energía. Todos ellos se pueden encontrar bajo el icono de la rueda dentada de los ajustes.

Hacer la batería más fácil de monitorizar: En Ajustes, activa la opción Porcentaje de Batería para mostrar la cifra en el icono.

Usa el modo oscuro de la Switch: En Ajustes de Sistema / Temas puedes encontrar un modo oscuro llamado Negro sencillo que no es la panacea en cuanto a ahorro de batería, pero algo ayuda.

Desactiva la vibración de los JoyCon: En el apartado Controles y Sensores puedes desactivar la vibración para todos los juegos. Aparte de que hay juegos que no usan este sistema, hacerlo añadirá un poco de duración a la batería.