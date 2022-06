Ex Presidente de Estados Unidos, revela que se "aseguró de que no hubiera extraterrestres en el Área 51"

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton reveló durante una entrevista en "The Late Late Show with James Corden", que envió a su asesor de seguridad nacional a inspeccionar el Área 51 en Nevada cuando se desempeñó como presidente.

Clinton dijo que él y su exjefe de personal, John Podesta, de quien dijo que "amaba la ciencia ficción", "hicieron todo lo posible por averiguar todo sobre Roswell, también enviamos gente al Área 51 para asegurarnos de que no hubiera extraterrestres".

"Así que es por eso que son tan reservados. Pero no hay extraterrestres, que yo sepa".

'Tenemos que averiguar cómo vamos a lidiar con esto porque ahí es donde hacemos gran parte de nuestra investigación de invisibilidad, en términos de tecnología, cómo volar aviones que no son detectados por radar y todo eso". eso'", dijo el 42° presidente.

"Oh, si te dijera eso...", bromeó Clinton, antes de revelar que envió a su asesora de seguridad nacional, Sandy Berger, quien murió en 2015 de cáncer.

Clinton pasó a recordar unas vacaciones que él y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, tuvieron en Hawái en 2018, durante las cuales visitaron el Observatorio WM Keck . Después de recorrer los telescopios en la montaña, dijo que se reunió con científicos y les preguntó si discutían sobre "la probabilidad de vida en el espacio exterior".

Los científicos, dijo Clinton a la multitud, dijeron que tienen "enormes argumentos" al respecto.

"Él dijo: 'Hay algunos de nosotros que pensamos que es un 85% probable y aquellos de nosotros que pensamos que es un 95% probable'", dijo Clinton. "Estas son personas que se pasan la vida haciendo esto.

“Dijo: 'Pensamos, en otras palabras, que es muy poco probable que no haya vida'. Hay mil millones, no mil millones de planetas, mil millones de sistemas similares al Sol. Hay muchos misterios por ahí, por lo que creo que debemos cuidar bien este planeta; creo que deberíamos aferrarnos a él si podemos. Pero también creo que debería mantenernos humildes. Hay muchas cosas que no sabemos", dijo a la audiencia.