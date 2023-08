Estudiante de 18 años y su madre viajarán juntas al espacio en el segundo vuelo comercial de Virgin Galactic luego de ganar los lugares

La estudiante de 18 años de la Universidad de Aberdeen, Anastatia Mayers, y su madre, Keisha Schahaff, despegarán de Nuevo México el jueves después de ganar un lugar en el segundo vuelo comercial de Virgin Galactic.

También serán las primeras personas del Caribe en hacer el viaje.

Keisha, de 46 años, viajaba al Reino Unido para tramitar la visa de su hija cuando ingresó a la competencia. Estaba en un vuelo de Virgin Atlantic de Antigua a Londres cuando de repente apareció un anuncio, informa The Mirror.

Completé este sorteo y luego, de repente, meses después, recibo cartas que dicen que eres uno de los 20 finalistas principales, luego uno de los cinco finalistas principales, para convertirte en un ganador”, dijo. “De repente, ¿quién está entrando en mi patio? Richard Branson. Todo el equipo simplemente entró en mi casa diciendo 'eres la ganadora, vas al espacio'".

Oportunidad de ir al espacio

Anastatia dice que fue su decisión de viajar desde el Caribe para estudiar en Escocia lo que le dio la oportunidad de ir al espacio.

“Si no hubiera elegido al azar la Universidad de Aberdeen y no hubiéramos tenido que dar un gran rodeo para obtener mi visa, no estaríamos yendo al espacio”, dijo. “Siento que muchas cosas tuvieron que pasar en momentos muy específicos para que termináramos aquí… Cuando tenía dos años, me fascinaban las estrellas, contemplaba el cielo nocturno y soñaba con aventurarme en el espacio. A medida que crecía, mi interés por la exploración espacial se intensificó y aspiraba a convertirme en astronauta. Sin embargo, la realidad de no tener vías en mi país o en el Caribe para perseguir este sueño me hizo sentir inseguro. No obstante, mi pasión por la vida y las maravillas de la creación se mantuvo firme. Todo lo relacionado con el espacio encendía mi curiosidad. Devoré revistas, vi películas de ciencia ficción y profundicé en videos relacionados con el espacio”.

La estudiante de filosofía y física de segundo año dice que ir a estudiar a Escocia fue una de las decisiones más importantes de su vida, pero que "ha llevado a que sucedan cosas magníficas".

Vuelo comercial al espacio

La misión, denominada Galactic 02, es el segundo vuelo espacial comercial realizado por la compañía espacial estadounidense y el primero con clientes de pago a bordo. El precio anunciado para un viaje en el avión cohete ha llegado a los 7 millones 640 mil 825.50 MXN.

La misión Galactic 01 tuvo lugar en junio y alcanzó una altitud de 85 kilómetros. Se cree que la segunda misión a bordo de VSS Unity intentará el mismo camino en un viaje de 90 minutos.

Anastatia, quien será la segunda persona más joven en ir al espacio, dice que espera poder usar la experiencia para inspirar a otros.

Eso sería muy importante para mí, tanto en Escocia como en Antigua y en cualquier otro lugar donde tenga vínculos”, dice. “Espero que la gente esté mirando y apoyando. Mi intención es simplemente romper cualquier barrera que nos establezcamos a nosotros mismos o que el mundo establezca para nosotros. Quiero que la gente sepa que no importa de dónde vienes, quién eres, lo que sea, tu sueño es tu sueño y puedes hacerlo realidad, a pesar de lo que digan los demás”.

Keisha agregó: “Para mí y mi hija juntas es más que un sueño hecho realidad. Esta es mi hija, la amo con todo mi corazón, y saber que ambas compartimos la misma meta, el mismo sueño, eso es genial”.

A las dos mujeres se unirá el exatleta olímpico del equipo británico Jon Goodwin de Newcastle. Se convertirá en la segunda persona con Parkinson en ir al espacio, así como en el primer atleta olímpico.

