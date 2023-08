Estos son los modelos de iPhone quedan rezagados con la llegada de iOS 17

CIUDAD DE MÉXICO.-En el vertiginoso mundo de la tecnología, donde cada avance es un paso más cerca del futuro, los dispositivos más antiguos comienzan a tambalear en su relevancia. Y en esta carrera por la innovación, incluso el gigante Apple y su icónico iPhone no están exentos de esta realidad. Prepárense para conocer cuáles son los modelos que quedarán relegados con la flamante llegada del tan esperado software iOS 17.

Mientras algunos buscan ansiosamente estar a la vanguardia en cuanto a gadgets se refiere, otros optan por conservar sus dispositivos por más tiempo, resistiéndose a despedirse de sus fieles compañeros. Pero, en sintonía con el constante avance tecnológico, aquellos que resisten ven cómo sus preciados móviles empiezan a ser catalogados como “vintage” u “obsoletos”.

¿Pero qué distingue a un celular vintage de uno obsoleto en el universo Apple?

De acuerdo con los criterios establecidos por la firma de la manzana, un producto se clasifica como “vintage” cuando han pasado más de 5, pero menos de 7 años desde que dejó de ser distribuido. En este exclusivo grupo se encuentran joyas como el iPhone 4 hasta el iPhone 6s Plus.

En cuanto a los dispositivos considerados “obsoletos”, estos son aquellos que han sido privados de distribución durante más de 7 años. Entre estos encontramos desde el iPhone original hasta el iPhone 5c.

Pero hablemos de los pesos pesados, los que lideraron la revolución tecnológica desde sus inicios, los primeros modelos de iPhone. Su legado no puede ser negado y sus nombres resuenan con nostalgia en los corazones de muchos.

Sin embargo, la noticia que todos temían ha llegado: modelos de iPhone que no recibirán el aliento de iOS 17 en 2023. Las actualizaciones del sistema eran un soplo constante de vida para estos veteranos, pero con la introducción del nuevo y brillante software, las reglas del juego han cambiado, y la lista de modelos que quedarán en el olvido se ha alargado.

Modelos que quedan excluidos

Según Crast.net, la referencia en tendencias tecnológicas, estos son los modelos que lamentablemente quedan excluidos de los beneficios de seguridad y corrección de errores que el iOS 17 trae consigo. Si tienes alguno de estos en tu colección, te sugerimos prestar atención:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (primera generación)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Pero la lista no termina ahí. Los ya añorados iPhone 6 y iPhone 6 Plus también se unen al coro de dispositivos que no recibirán la tan esperada actualización.

A pesar de este revés, es importante recordar que, aunque tu iPhone quede atrás en cuanto a actualizaciones, no te abandonará por completo en el abismo tecnológico. Podrás seguir utilizándolo, al menos por un tiempo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, es probable que algunas aplicaciones se vuelvan renuentes a trabajar y el soporte se reduzca paulatinamente.

Así que, fanáticos de la manzana mordida, tomen nota y decidan si es momento de abrazar la nueva era o seguir aferrados a la nostalgia de lo que una vez fue.

