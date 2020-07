Este 19 de julio podrás ver cinco planetas en el cielo

El día de mañana 19 de julio podrás ver un asombroso fenómeno astronómico, en el que la Luna y cinco planetas son visibles. Para poder ver este acontecimiento solo debes estar despierto cuarenta y cinco minutos antes del amanecer para observarlos a través del firmamento.

El astrónomo Jeffrey L. Hunt habló de este fenómeno en su blog personal "When the curvs line up (Cuando las curvas se alinean)" y recomendó que para apreciarlo, debemos buscar horizontes claros que se dirijan al este-noroeste y al suroeste.

El exdirector del plantario WVHS en Illinois, Estados Unidos, expuso que los planetas que podrán observarse junto con la Luna serán Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Sin embargo, esto será posible tan sólo este día, pues los cuerpos celestes poco a poco dejarán de ser visibles.

El primero será la Luna, porque después de 28 días de haber sucedido la conocida fase "Luna Nueva", el satélite natural se ilumina sólo un 1% por lo que el uso de binoculares podría ayudar, aconsejó el astrónomo.

El próximo cuerpo celeste en desaparecer de nuestra vista, será Júpiter, el cual podrá observarse hasta el 25 de julio. Mientras que los otros cuatro planetas serán perceptibles a la vista hasta mediados de agosto, aproximadamente, como si fueran estrellas muy brillantes, por lo que L. Hunt recomienda despertar dos horas antes del amanecer para poder apreciarlos.

En el cielo, Venus se encontrará abajo hacia la dirección este-noreste y lucirá resplandeciente; Marte será la más lejana entre todas, al ubicarse solitaria en la parte sureste; a su vez, Júpiter y Saturno podrán ser captadas en el suroeste.

El especialista recalcó que, desde nuestra colocación en la Tierra, los planetas no se verán como en las fotos capturadas por las naves espaciales especializadas, sino como estrellas.

L. Hunt aconsejó que plataformas digitales como Google Sky, Night Sky y Star Walk, son una buena opción para localizar los planetas en el cielo, pues otorgan las herramientas necesarias que facilitan el avistamiento de eventos astronómicos como el que sucederá este 19 de julio.