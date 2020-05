Esta IA es capaz de crear sus propias canciones

Aunque hay quien opina que una máquina nunca podrá igualar el ingenio humano, la industria musical debe prepararse para "competir" con una inteligencia artificial capaz de generar sus propias canciones, desde las notas hasta la letra y las voces.

Los investigadores del laboratorio de inteligencia artificial OpenAI desarrollaron Jukebox, un algoritmo capaz de generar música a partir de un género, un artista y un fragmento de letra.

De acuerdo con los creadores este sistema funciona con el mismo tipo de tecnología de aprendizaje automático utilizada para crear falsificaciones de vídeos, conocidos como deepfakes, solo que en este caso la red neuronal utilizó 1.2 millones de muestras de letras, bandas sonoras y melodías de docenas de artistas.

Así, esta inteligencia artificial tiene la capacidad de generar sus propias canciones de géneros como pop, jazz, country, heavy metal y hip-hop, a partir de lo que ha aprendido de artistas como Frank Sinatra, Katy Perry, Eagles y Beyoncé.

No obstante, existen algunas limitaciones, como reconocen los investigadores de Jukebox en una publicación de blog en el sitio web de OpenAI. Pues, si bien Jukebox representa un paso adelante en la calidad musical, la coherencia, la duración de la muestra de audio y la capacidad de imitar un artista, género y letra, aún hay una brecha significativa entre la música que genera y la creada por humanos.

Asimismo, los desarrolladores explicaron que la inteligencia artificial todavía no es muy bueno para repetir coros; que las grabaciones son un poco ruidosas; se necesitan nueve horas para reproducir un minuto de audio; y no sabe nada sobre música no occidental.

Otro tema relevante al respecto de esta tecnología son los posibles problemas legales dado que el algoritmo está siendo entrenado a partir de canciones con derechos de autor.

Con todo, es posible que en unos años, el éxito musical mundial esté hecho por una inteligencia artificial y ya no por un grupo de humanos.

Cabe señalar que OpenAI es una compañía de inteligencia artificial sin fines de lucro respaldada por grandes inversionistas, entre ellos, Elon Musk.