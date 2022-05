¡Escándalo en Twitter! Captan a ingeniero de la red social diciendo que 'censuran a la derecha' y son "comunistas a morir"

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Un fuerte escándalo en Twitter se desató luego de que se filtrara un video en el que captan a un ingeniero que presuntamente trabaja en la red social diciendo que sus compañeros son "comunistas a morir" y que 'censuran a la derecha'.

De acuerdo con el canal de Youtube de nombre 'Project Veritas', citado por The Washington Post, se trata un empleado identificado como Siru Murugesan admite "secretamente" ante una cámara escondida que el gigante de social media "censura a la derecha", pues sus compañeros de trabajo son "comunistas a morir" y supuestamente "no creen en el libre discurso".

Twitter no cree en el libre discurso", señala el ingeniero Murugesan.

Por otro lado, afirma que quien si cree en el libre discurso es Elon Musk.

Te puede interesar: ¿Por qué los bots detuvieron la compra de Twitter por parte de Elon Musk?

Ingeniero de Twitter afirma que sus compañeros son "comunistas a morir" y que "censuran a la derecha"

“Algunos de mis colegas son como súper izquierdistas, izquierdistas, izquierdistas, izquierdistas, izquierdistas”, dijo el ingeniero, y agregó que muchos han amenazado con renunciar si Musk se hace cargo y hace cumplir su modelo de libertad de expresión.

“Nuestros trabajos están en juego: él es un capitalista, y en realidad no estábamos operando como capitalistas, más bien como muy socialistas”, dijo Murugesan. “Todos somos como Commie como f-k”.

“‘Creo que es como el ambiente, como si estuvieras allí y te volvieras como este comunista, lo llaman ‘Commifornia'”, dijo sobre el apodo del personal para despertar a California.

Inclinación a la izquierda repercute en contenido de Twitter: asegura empleado

Murugesan también fue filmado admitiendo que la inclinación hacia la izquierda de la compañía afecta directamente el contenido del sitio.

“No sé [si] las dos partes realmente pueden coexistir en una plataforma”, sugirió.

Según Murugesan, es más probable que los de derecha toleren los mensajes abusivos, mientras que los de izquierda simplemente se negarán y abandonarán el sitio.

“En realidad estamos censurando a la derecha, no a la izquierda”, se grabó diciendo al ingeniero, y luego agregó: “Es verdad. Hay sesgo. Es lo que es hoy”.

Empleado de Twitter habla de Musk y el entorno en la empresa

Murugesan continuó diciendo que si bien las voces conservadoras regresaban al sitio en masa a la luz de la intención de adquisición de Musk, los empleados han estado "comiendo estrés" y "preocupados por nuestros trabajos" después de un período prolongado en el que "básicamente todos pueden hacer lo que quieran". querer."

“Si no lo sientes, puedes tomarte unos días libres”, se le grabó diciendo. “La gente se ha tomado meses libres”.

“Básicamente fui a trabajar como cuatro horas a la semana el último trimestre”, agregó. “Y así es como funciona en nuestra empresa”.

Twitter no respondió de inmediato a los mensajes de The Post solicitando comentarios el martes. Project Veritas también dijo que el sitio aún no había respondido a sus solicitudes de comentarios.