Error de precio en Amazon Prime Day dejó comprar cámara de 550 a 94 dólares

Si has estado presumiendo a tus amigos sobre la excelente oferta que has encontrado durante el Amazon Prime Day, deja de hacerlo, porque es muy poco probable de que tu oferta sea tan impresionante como la que encontraron los miembros del foro de Slickdeals.

Gracias a un error en la web de Amazon, algunos de ellos pudieron comprar equipos de fotografía extremadamente caros, incluyendo lentes y cámaras, por apenas 94,48 dólares cada uno.

Todo comenzó cuando un miembro de Slickdeals descubrió y compartió una oferta de Prime Day para la cámara sin espejo a6000 de Sony, que incluía una lente de 16-50 milímetros por 94,48 dólares; un kit que normalmente se vende por alrededor de 550 dólares.

En el salvaje oeste en el que se ha convertido la tienda online de Amazon, no es raro ver a vendedores cuestionables que ofrecen artículos de marca a precios increíblemente bajos que, a menudo, son ofertas demasiado buenas para ser verdad. Sin embargo, este kit de cámara estaba siendo vendido directamente por Amazon.

No todos los que participaron en la discusión en el foro de Slickdeals sobre esta oferta podían ver el descuento cuando iniciaron sesión en Amazon, y para cuando muchos se enteraron del error de precio, la cámara ya se había agotado.

Pero otros miembros pronto se dieron cuenta de que la cámara de Sony no era el único artículo de fotografía con un precio en descuento de 94,48 dólares. Un miembro del foro, conocido como killroyriley, publicó un mensaje que decía: “Todo lo que está marcado como parte del Prime Day en mi cuenta de Amazon tiene un precio de 94,48 dólares.

Acabo de comprar un telescopio de 3000 dólares por solo 94,48 “. El miembro Eragorn preguntó: “acabo de pedir una cámara a7iii por 94 dólares con un kit de lentes... No me lo enviarán y después cambiarán el precio para cobrarme más, ¿cierto?” Por otro lado, AyoItsPat encontró lo que parecía la oferta más increíble (e incluso imposible) del Amazon Prime Day: “he comprado un objetivo de cámara de 13.000 dólares por solo 94 dólares. Jajaja. Estoy esperando que cancelen mi orden, porque es un descuento de como el 99,3% del precio”.

Los errores de precios en internet suceden todo el tiempo, y es impredecible si un vendedor respetará el precio con descuento o simplemente cancelará el pedido. Varios miembros encontraron que Amazon hizo lo último, pero otros obtuvieron confirmaciones de pedidos e incluso avisos sobre un producto que fue enviado casi de inmediato, indica Gizmodo.

Una persona conocida como SoccerMomDeals afirmó que Amazon realmente le envió los cinco objetivos Canon de 13.000 dólares que ordenó: “¡GUAU, realmente me han enviado los objetivos! ¡Pedí 5 de los objetivos Canon US EF 800 mm f/ 5,6L IS USM para cámaras SLR de Canon” por apenas 500 dólares! ¡Eso tiene un valor real de 65.000! ¡No puedo creer que Amazon realmente los haya enviado! Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la mejor opción para venderlos? ¿Debo dirigirme directamente a Adorama [una tienda digital] y ver si los compran?”