Entregan la primera casa impresa en 3D en EU, resiste tornados y huracanes

La organización sin fines de lucro Habitat for Humanity, que ayuda a las personas de bajos recursos a obtener una casa asequible, entregó a una familia las llaves de la primera casa impresa con tecnología 3D en Estados Unidos.

En el marco de la iniciativa, Habitat for Humanity trabaja con la empresa de impresión de casas Alquist 3D. La semana pasada se llevó a cabo un evento en la ciudad de Williamsburg, estado de Virginia, donde la vivienda fue entregada formalmente a April Stringfield, indica RT.

La impresión de la casa, de unos 111 metros cuadrados, se logró en solo 12 horas, reduciendo el cronograma de construcción estándar en al menos cuatro semanas, destaca Habitat for Humanity. La vivienda cuenta con tres dormitorios y dos baños completos.

Reducción de costos

Alquist utilizó hormigón en lugar de madera para imprimir las paredes exteriores, con lo que redujo en aproximadamente un 15 % los costos de construcción por metro cuadrado. El concreto retiene mejor la temperatura, reduce los costos de calefacción y enfriamiento, y es más resistente.

"Siempre quise ser propietaria de una casa. Es un sueño hecho realidad", dijo April Stringfield, quien se benefició del programa de vivienda Habitat for Humanity Peninsula and Greater Williamsburg. Su directora ejecutiva, Janet Green, aclaró que la ONG no regala casas, sino que las vende a "familias con ingresos bajos a moderados".

Entre los requisitos para acceder a ese programa de vivienda, los postulantes deben completar al menos 300 horas de trabajo voluntario en esa organización, además de tener buen historial crediticio y estar en capacidad de pagar una casa. Sin embargo, las hipotecas se pagan sin intereses a 20 – 30 años plazo a una filial de Habitat for Humanity.

Alquist también proporcionará a Stringfield una impresora 3D personal, con lo que podrá imprimir perillas, cubiertas de interruptores de luz y otras partes reemplazables.