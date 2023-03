¿En qué consiste la teoría del multiverso? ¿Es posible viajar entre universos parelelos?

Hace una década, la idea de la existencia de universos infinitos que se asemejen al nuestro era recibida con indiferencia e incluso tedio, pues era un tema bastante encapsulado en el ámbito científico; sin embargo, desde su traducción al mundo de las películas, tales como "Avengers: Endgame" o "Everything Everywhere All at Once", muchas personas se han interesado por el concepto

Fue a mediados del siglo XIX que el filósofo William James señaló por primera vez la posibilidad de universos paralelos; sin embargo, no sería hasta décadas después que especialistas en Astronomía propusieran que el universo no se originó debido a una única explosión, sino que hubo múltiples y quizá infinitas de ellas sucediendo al mismo tiempo, y que pudieron haber regido por físicas distintas a la de nuestro universo.

La teoría del multiverso alcanzaría su máximo punto, hasta ahora, gracias al trabajo de la física teórica Nima Arkani-Hamed, ya que demostró la existencia del boson de Higgs, una misteriosa partícula que le da masa a todas las demás partículas del universo y sugiere que solo podrían sobrevivir aquellos universos con un pequeño boson de Higgs.

La comunidad científica ha construido múltiples teorías sobre el funcionamiento del multiverso

A partir de dichos descubrimientos, muchos científicos empezaron a debatir sobre las leyes o físicas de un posible conjunto de universos, lo que lleva a cuatro distintas teorías. La "teoría de los universos infinitos" es considerada la más verosímil, pues reconoce que nuestro universo se expande de forma infinita en un espacio y tiempo continuos.

Por otro lado existen propuestas de la organización de dichos universos. Una es la "teoría de la burbuja" que defiende que un universo puede contener dentro de él otros universos mucho más pequeños, al igual que una burbuja de aire. Mientras que la más aceptada es la de "teoría de los universos paralelos" que afirma que dichas dimensiones coexistirían una encima de la otra, en pararelo, por lo que sería imposible encontrarse con alguna de ellas.

La última teoría, "de los universos hijos", es la más usada como inspiración en películas y libros de ciencia ficción. Tomando como base la propuesta de los "universos infinitos", establece que, a pesar de que cada universo es una copia del nuestro, todo sucede de manera diferente y muchos acontecimientos o conflictos pudieron haber tenido un resultado distinto.

Te puede interesar: ¿Por qué cambia el tiempo cuando se viaja cerca de la velocidad de la luz? Un físico explica