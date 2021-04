Elon Musk dice que el accidente con el Tesla donde murieron dos personas no tenía activado el Autopilot

Ayer contamos el accidente donde dos hombres murieron después de que el Tesla en el que viajaban se estrellase contra un árbol en Texas. Las autoridades locales creían que no había nadie en el asiento del conductor. Elon Musk ha revelado que tampoco estaba activado el Autopilot.

Las autoridades habían explicado que el Tesla viajaba a alta velocidad y que no giró correctamente al llegar a un callejón sin salida, saliéndose de la carretera y chocándose contra un árbol. Al parecer, una persona se encontraba en el asiento delantero derecho del automóvil y otra en uno de los asientos traseros, indica Gizmodo.

Rápidamente comenzaron a aparecer noticias recordando las limitaciones actuales del sistema de conducción asistida de Tesla, sin embargo, parece que este no era uno de esos casos, al menos así lo asegura Musk, quien dice que Tesla ha obtenido “registros de datos” del vehículo y afirma que no estaba encendido ni siquiera en Autopilot, el conjunto de funciones de asistencia al conductor principal del fabricante de automóviles:

'Los registros de datos recuperados hasta ahora muestran que el Autopilot no estaba habilitado y que el dueño del automóvil no compró el paquete FSD. Además, el Autopilot estándar requeriría que las líneas de carril se enciendan, lo que esta calle no tenía'.

Mientras, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) envió un equipo especial para investigar el accidente fatal.

Un portavoz dijo que la agencia se está coordinando con la policía local para saber más sobre el incidente y “tomará las medidas apropiadas” cuando los investigadores hayan reunido más información.