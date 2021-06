Electronic Arts quitó varios Need for Speed y cerrará servidores

Need for Speed es una de las franquicias más longevas de Electronic Arts y ha estado presente desde los días de 3DO y de la original PlayStation.

Es una franquicia multimillonaria en la que han trabajo múltiples estudios y que incluso trascendió la barrera del entretenimiento interactivo para llegar a la arena de las adaptaciones fílmicas de videojuegos, indica Unocero.

Con la popularidad y peso económico que la franquicia implica, se antoja difícil que EA retire de las tiendas alguna de las 25 entradas que hasta este día componen la serie. Sin embargo, a través de una publicación en Reddit la compañía informó que desde este pasado 31 de mayo quitó un puñado de entradas de todas las tiendas digitales, lo que hace imposible comprarlas ahora.

Esta decisión vino aparejada del cierre de las tiendas in-game de estos juegos también desde el 31 de mayo y será sucedida con la clausura de los servidores online en unos meses.

De acuerdo con EA, la decisión detrás del cierre es que la cantidad de jugadores activos en ellos ya no hace sostenible que se destine fuerza de trabajo a la depuración de sus servidores.

Además, la compañía dijo que quiere enfocar sus esfuerzos en el futuro de la marca.

Retirar juegos nunca es una decisión fácil, pero tenemos que cambiar velocidad y enfocarnos en el futuro de Need for Speed [… ] El número de jugadores llegó a un punto en el que ya no es factible continuar el trabajo detrás de cámaras que requieren Need for Speed: Carbon, Need for Speed: Undercover, Need for Speed: Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed y Need for Speed: The Run para seguir corriendo. Esperamos que hayan tenido muchas victorias, drifts satisfactorios, momentos de rivalidad amistosa y horas de entretenimiento a lo largo de los últimos años con estos juegos”, dijo la compañía en la publicación.