El próximo gama alta premium Galaxy Note20 Plus

Cada vez queda menos para agosto, mes que tendrá como testigo el lanzamiento del Galaxy Note2o y Note20 Plus de Samsung, además de un nuevo Galaxy Z Flip con 5G y la secuela del Galaxy Fold.

Las cosas se vienen grandes, pero ahora el reconocido filtrador del universo Samsung, IceUniverse, y que lleva años adelantando casi todo de la compañía surcoreana, soltó detalles sobre este modelo.

Habla del procesador Qualcomm Snapdragon 865+, pantalla LTPO que puede estar en resolución QHD+ y al mismo tiempo correr a 120 Hz, además de nuevas funciones de la cámara y del S-Pen, indica Fayer Wayer.

Lo que hace notar IceUniverse era de esperarse, en todo caso, no es nada que no sepamos que fuera a suceder si vemos cómo han sido los Note en comparación a los de la Serie S. Por ahora a esperar a ver si pasa algo más novedoso. Para algunos, bastará con que sea como un S20 Ultra pero con S-Pen. Glorioso.

Por cierto, el modelo no Plus, "normal", no tendrá pantalla curva, lo que podría ser atrayente para cierto público que ya se hartó de ese lenguaje de diseño.