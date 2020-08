El iPhone podría fabricarse en México

¿Eres fan de los dispositivos de Apple? Entonces seguramente te alegrará saber que los próximos iPhone podrían producirse en México.

Esto debido a que el país se encuentra bajo revisión de las compañías Foxconn, Pegatron y Luxshare, para considerarlo como opción para el nuevo campo de sus fábricas, de acuerdo con información exclusiva del portal en inglés de la agencia informativa Reuters.

Cabe señalar que, de momento no está claro con qué compañías trabajarían en México. No obstante, según la información otorgada por personas cercanas a dichas empresas, Foxconn ha considerado la idea de utilizar la fábrica de México para producir los iPhone de Apple. Esta decisión será tomada a finales de este año.

Sin embargo, dijo una de las fuentes cercanas a la firma, señaló que de momento, aún no había señales de la participación directa de Apple en el plan. Al respecto, El portavoz de Apple, Josh Rosenstock, declinó hacer comentarios.

Cabe señalar que la compañía cuenta ya con cinco fábricas en México, la cuales están orientadas a la producción de servidores y televisiones. Su posible expansión subrayaría un cambio más amplio y gradual de las cadenas de suministro globales lejos de China en medio de una guerra comercial entre la República Popular y Estados Unidos, en medio de la actual crisis del coronavirus.

Con un nuevo acuerdo que asegura el libre comercio con Estados Unidos, México también tiene geografía, salarios bajos y zonas horarias a su favor según Reuters. A pesar de la recesión mundial y las preocupaciones sobre el clima empresarial, los datos del actual gobierno muestran que la inversión extranjera se ha mantenido en gran medida en lo que va de año.

"De hecho, la compañía se ha puesto en contacto con el gobierno (mexicano)", dijo una tercera fuente sobre Foxconn, y agregó que las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y que el aumento de casos de coronavirus en México es una gran preocupación para la posible inversión.

De igual manera, la firma Pegatron también se encuentra en conversaciones con prestamistas, acerca de la instalación de una fábrica en México, con la finalidad de ensamblar chips, al igual que otros componentes electrónicos.

Asimismo, el consorcio chino Luxshare Precision Industry Co, también ha señalado su interés en contar con una instalación en México, con el objetivo de compensar la guerra arancelaria entre su país y Estados Unidos.

No obstante, de acuerdo a las fuentes, no está claro qué líneas de productos estan siendo consideradas por Luxshare, que según los informes de los medios es un fabricante líder de los Airpods de Apple. Luxshare no respondió a una solicitud de comentarios.

“México es uno de los países ideales para las empresas que están considerando reajustar su cadena de proveedores”, dijo el director general de la oficina Económica y Cultural de Taipei en México, Armando Cheng.

De llevarse a cabo alguna de estas construcciones, se podrían generar miles de millones de dólares en nuevas inversiones, las cuales serán de gran relevancia durante los próximos años.