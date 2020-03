El cierre de escuelas aumenta la brecha digital para los estudiantes

WINNSBORO, SC.- Los estudiantes que luchaban por conectarse en línea en un condado rural de Carolina del Sur recibieron un impulso la semana pasada con la llegada de seis autobuses equipados con Wi-Fi, algunos de los cientos que el estado ha implementado desde que las escuelas cerraron brote de coronavirus.

Con los enrutadores montados en el interior, los autobuses transmiten suficiente ancho de banda en un área del tamaño de un pequeño estacionamiento para que los padres conduzcan y los niños accedan a Internet desde el interior de sus automóviles. Uno de los autobuses se instaló fuera del complejo de apartamentos de Lacheyle Moore, quien había estado limitando su propio uso para dejar suficientes datos en su plan de teléfono celular para el trabajo escolar de su hija.

"Tengo que poner datos adicionales en mi teléfono para asegurarme de que su trabajo se realice, para que pueda ser calificado", dijo Moore, que trabaja como cajera y cambió su horario para ayudar a instruir a sus dos hijos.

La pandemia que lanzó un experimento masivo y no planificado con el aprendizaje a distancia ha creado obstáculos extraordinarios para los escolares que la brecha digital dejó atrás. Los distritos escolares y los gobiernos ahora están compitiendo para darles a millones de estudiantes estadounidenses sin internet en casa una oportunidad de mantenerse al día.

A nivel nacional, casi 3 millones de estudiantes se las arreglan sin internet en casa debido a los altos costos del servicio y las brechas en su disponibilidad. Los estudiantes desfavorecidos son más propensos a ser estudiantes de color, de familias de bajos ingresos o en hogares con niveles más bajos de educación parental.

Los distritos escolares más grandes del país, incluidos Los Ángeles y Nueva York, están gastando millones de dólares para proporcionar dispositivos y conexiones a Internet para los estudiantes. Los distritos más pequeños están encontrando formas de impulsar la conexión inalámbrica a Internet en los estacionamientos de las escuelas y distribuir los puntos calientes. Aún así, otros se quedan con las tareas en papel y los libros porque los problemas de equidad digital son demasiado difíciles de superar.

"Lo que estamos viendo es una ampliación de la brecha de rendimiento, de modo que los niños que se encuentran en distritos bien financiados pudieron pasar de inmediato a las estrategias de aprendizaje en línea, porque la infraestructura ya estaba en su lugar", dijo Maura McInerney, directora legal de Education Law Center, que aboga por los estudiantes desfavorecidos. "En marcado contraste, los distritos con fondos insuficientes, que no tenían estos recursos y sus hijos no tienen acceso a Chromebooks, por ejemplo, están luchando para abordar las necesidades educativas de los estudiantes".

En el condado de Fairfield, Carolina del Sur, el 51% de los hogares no tienen acceso a Internet de banda ancha, según un análisis de datos censales de Associated Press. A nivel nacional, se estima que el 18% de los estudiantes de EE. UU. No tienen acceso domiciliario a Internet de banda ancha.

Muchas madres y padres realmente no están equipados para ser padres de la escuela en casa", dijo JR Green, el superintendente de la escuela.

En todo Carolina del Sur, los distritos escolares solicitaron cientos de autobuses en un programa dirigido a áreas rurales y de bajos ingresos, dijo el portavoz estatal de educación Ryan Brown. El estado estaba listo para equipar miles de autobuses, pero Brown dijo que las ofertas de los proveedores de servicios de planes de servicio de bajo costo e incluso gratuitos han disminuido la demanda.

Los desafíos de equidad para el Distrito Escolar de Filadelfia son tan profundos que inicialmente prohibió la instrucción en línea durante el cierre. Solo alrededor de la mitad de los estudiantes de secundaria del distrito tienen una computadora portátil o tableta y servicio de internet en casa. Como las escuelas ahora parecen estar cerradas por más tiempo de lo previsto, el distrito planea comprar 50,000 Chromebooks y comenzar la instrucción en línea a mediados de abril.

Comcast, que tiene su sede en la ciudad, ha acelerado su plan de $ 10 al mes "Internet Essentials" para familias de bajos ingresos y ofreció dos meses de servicio gratuito a nuevos clientes.

“Tenemos el internet (plan) de $ 10. No es para hacer lecciones, porque es realmente lento. Si necesitáramos hacer el aula de Google, necesitaríamos, creo, internet regular, que no puedo pagar ", dijo la madre Cecelia Thompson, de 54 años, a principios de este mes. Thompson, quien no puede trabajar debido a problemas de salud, vive con su hijo de 21 años, un estudiante del distrito con autismo severo que asiste a la Escuela Secundaria Martin Luther King.

Ella cree que también necesitarían una Chromebook y tal vez una impresora, por lo que su hijo, que tiene una persona de soporte a tiempo completo, puede hacer hojas de trabajo. Por ahora, confían en su teléfono celular y una tableta de 10 años.

Algunos distritos también esperan ayuda del gobierno federal.

Mike Looney, el superintendente de las escuelas del condado de Fulton en Georgia, dijo que los padres deberían aprovechar las ofertas de Internet a bajo costo de los proveedores de servicios. Pero también le gustaría que la Comisión Federal de Comunicaciones redistribuya el dinero utilizado para subsidiar las conexiones a internet de las escuelas para pagar en lugar de proporcionar a los estudiantes dispositivos e internet en el hogar, una idea que también ha sido respaldada por muchos senadores estadounidenses.

En el centro de Ohio, las Escuelas de la Ciudad de Hilliard enviaron a los estudiantes a casa con iPads emitidos por la escuela que pueden usar para descargar, completar y luego cargar tareas. Los iPads les permiten hacer gran parte de su trabajo fuera de línea, según el Superintendente de distrito John Marschhausen, aunque deberán conectarse para enviar el trabajo completado y descargar nuevas tareas.

Las dos docenas de escuelas del distrito están extendiendo su Wi-Fi a sus estacionamientos para que las familias puedan completar las descargas de sus vehículos. El superintendente dijo que cree que será una transición sin problemas para la mayoría, pero le preocupa un cambio radical para los estudiantes más jóvenes que generalmente pasan menos de media hora en sus dispositivos en el aula.

"Tendremos que adaptarnos y adaptarnos mucho y aprender mucho junto con nuestras familias si esto es realmente algo que continuará en el verano", dijo.

En Columbus, Mississippi, el equipo de Wi-Fi instalado en nueve autobuses para permitir que los niños hicieran la tarea en el camino hacia y desde la escuela se transfirió a los edificios de la escuela y la comunidad después de que los funcionarios descubrieron que los enrutadores solo funcionarían durante dos horas después de que los autobuses se apagaran.

Pero la superintendente Cherie Labat dijo que el distrito está entregando paquetes de lecciones en papel en las escuelas donde se recogen las comidas, así como libros que los estudiantes pueden llevar a casa para leer de forma independiente. Con el 100% de los estudiantes en el distrito predominantemente afroamericano elegibles para almuerzos gratuitos o de precio reducido, Labat dijo que no puede asumir que los estudiantes tengan recursos en casa.