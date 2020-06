El boicot de anunciantes contra Facebook sigue creciendo

La cantidad de compañías que están dejando vacíos sus espacios publicitarios en Facebook sigue creciendo. Hasta el día de ayer domingo, más de 160 empresas, incluídos algunos de los mayores anunciantes del mundo, decidieron retirar sus anuncios publicitarios de la plataforma liderada por Mark Zuckerberg, en respuesta a la falta de medidas para evitar la información tóxica y el discurso de odio.

La salida de los anunciantes ha aumentado de manera exponencial en solo un fin de semana, amenazando de esta forma el valor en Bolsa de la compañía.

Coca-Cola, The Hershey Company y Levi Strauss & Co., se encuentran entre las últimas firmas en comprometerse a detener la publicidad en Facebook.

Al respecto, el CEO de Facebook respondió al movimiento, señalando el pasado viernes la aplicación de varios pasos para combatir el discurso de odio antes de las elecciones presidenciales de 2020.

De acuerdo con el diario "El País", Facebook es la segunda plataforma de anuncios del mundo, solamente superada por Google, con unos ingresos anuales por publicidad de 69.700 millones de dólares.

La campaña #StopHateforProfit, inició el 17 de junio por grupos de derechos civiles como NAACP, Color of Change y Anti-Defamation League. Entre las principales razones de su creación se encuentran la ya programada cancelación de campañas masivas por la baja en el consumo derivado de la pandemia del coronavirus y por las recientes protestas producidas en Estados Unidos, relacionadas con la desigualdad racial tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial.

Jen Sey, directora de marketing de Levi's, señaló por medio de un comunicado el viernes por la noche, que la compañía estaba pausando toda la publicidad en Facebook e Instagram a nivel mundial, al menos hasta finales de julio en todas sus marcas. "Cuando volvamos a participar dependerá de la respuesta de Facebook", dijo Sey.

El Boicot ha provocado que las acciones de Facebook bajaran un 8% el viernes, lo que, de acuerdo con "El País", supone eliminar en un día 56 mil millones de dólares del valor de la empresa, mientras que para su director ejecutivo, supuso una pérdida de 7.200 millones de dólares en su fortuna personal.

Listado de boicot contra Facebook

De acuerdo con el diario "USA Today", las siguientes compañías han anunciado su participación en #StopHateForProfit.

Ben & Jerry's

Birchbox

Coca-Cola

Denny's

Dockers

Eddie Bauer

The Hershey Company

Honda

JanSport

Levi's

lululemon

Magnolia Pictures

Mozilla

The North Face

Patagonia

Patreon

REI

Starbucks (The Seattle-based coffee giant is pausing all social media advertising and not technically part of the boycott.)

Unilever

Verizon.