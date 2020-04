EU prueba drones que detectan el pulso, fiebre, tos, y la distancia entre personas

La policía de Westport, en Connecticut, ha comenzado a probar un dron que detecta si las personas en el suelo tienen fiebre o están a menos de seis pies de distancia entre sí. Para completar el cuadro de pandemia y distopía, la policía podrá además enviar advertencias verbales a través de un altavoz en el dron.

La nueva tecnología ha sido desarrollada por Draganfly Inc (sí, con a). La compañía existe desde fines de la década de 1990, y utiliza cuadricópteros de la empresa Westport PD modificados con su propio software de detección. Según un comunicado de prensa de Draganfly, ese software de IA es obra de una compañía de Deep Learning llamada Vital Intelligence Inc. e investigadores de la Universidad del Sur de Australia.

La plataforma es capaz de medir si las personas se acercan a menos de dos metros de distancia al más puro estilo Terminator. Según las pautas de distanciamiento social dadas por el CDC, dos metros es la distancia segura para evitar lo peor de las pequeñas gotas de estornudos o toses que pueden viajar en el aire cargadas de virus.

Lo que ven los operadores de estos drones es a las personas rodeadas de un gran círculo verde que se torna rojo si se acercan demasiado a otras. La NBC asistió a una de las pruebas de esta tecnología en las calles de Connecticut y aparentemente nadie respeta las dichosas medidas de distanciamiento.

El programa de estos drones se llama “Aplanar la Curva” (Flatten the Curve Pilot Program). En una publicación de Facebook, la policía de Connecticut explica que su intención es ayudar a la comunidad a respetar el distanciamiento social y ayudar en la detección temprana de personas enfermas, sea de Coronavirus o de otras condiciones peligrosas para la salud, indica Gizmodo.

Draganfly es un proveedor de drones para el ejército australiano, y sus unidades hacen bastante más que detectar la fiebre o la distancia entre personas. En realidad los drones solo llevan cámaras de alta definición (4K), pero el software de la compañía analiza las imágenes de esa cámara para detectar la frecuencia respiratoria, el pulso o los movimientos sospechosos de personas en tierra. La policía de Westport insiste en que los drones solo se usarán para monitorizar poblaciones en riesgo y que no grabarán sobre propiedad privada, pero los vídeos promocionales de Draganfly son dignos de una serie de ciencia-ficción distópica. La policía de Westbrook aclara:

El software del dron utiliza lecturas biométricas para analizar los patrones de población y agilizar el tiempo de reacción ante eventos en curso o posibles amenazas para la salud. El objetivo es proporcionar un mejor apoyo de monitorización de salud para los grupos de mayor riesgo como los mayores. También se usará para las multitudes que se reúnan en playas, estaciones de tren, parques y áreas recreativas o centros comerciales. No se utilizará en patios privados individuales, ni empleará tecnología de reconocimiento facial.

Según los datos de la Universidad John Hopkins, Connecticut ya lleva 22.469 casos positivos de covid-19 y 1.544 personas fallecidas por la enfermedad. En Estados Unidos la cifra ya ha superado los 842.000 casos y 46.785 muertes, las mayores cifras del mundo.

La policía de Westport cree que el uso de drones no solo mantendrá al público a salvo, sino que permitirá a los oficiales de policía mantenerse fuera de peligro. Al menos 4.435 miembros del Departamento de Policía de Nueva York han contraído ya la covid-19 según el New York Post. 30 empleados de la policía de la ciudad han muerto a causa de la enfermedad. De momento no hay informes de que ningún oficial de policía en Connecticut haya muerto por el nuevo coronavirus. El jefe de policía de Westport, Foti Koskinas, explicó en un comunicado de prensa: