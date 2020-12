EA Play retrasa su llegada a Xbox Game Pass para PC hasta 2021

Si estabas pensando en disfrutar de alguno de los títulos de EA Play en tu PC mediante tu cuenta de Xbox Game Pass, tenemos malas noticias. El desembarco de los juegos de Electronic Arts al servicio de suscripción de Microsoft se retrasa hasta el año próximo. Aunque aún te queda una posibilidad: acceder a ellos a través de tu consola Xbox, donde el servicio sí está disponible. En cambio, si estás decidido a jugar desde el ordenador, deberás esperar hasta 2021.

Ambas compañías habían anunciado que los juegos de EA Play iban a estar disponibles, sin costo adicional, en Xbox Game Pass para usuarios de consolas y ordenadores. En ese sentido, el pasado 10 de noviembre, en el marco del lanzamiento de las nuevas Xbox Series X|S, se habilitaron más de 60 títulos, entre ellos FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed, Mass Effect y Battlefield. Sin embargo, los usuarios de PC se quedaron con la promesa de que podrían disfrutar del catálogo de EA antes de fin de año, algo que finalmente no ocurrirá.

"Establecimos esta asociación con Electronic Arts porque son tan apasionados como nosotros de ayudar a las personas y comunidades a descubrir grandes juegos, y sabíamos que podíamos proporcionar una gran experiencia para los suscriptores trabajando juntos", indicó el equipo de Xbox en una entrada en su blog. En esa línea, indicaron que para alcanzar la expectativas de EA Play en Xbox Game Pass necesitan más tiempo.

EA Play, más que juegos para los usuarios de Xbox Game Pass

El catálogo de EA Play también llegará con los mismos adicionales que se recibirían en caso de contratar el servicio por separado. ¿De qué estamos hablando? Contenido exclusivo, acceso especial a desafíos, recompensas y descuentos en contenidos digitales de Electronic Arts. La compañía también habilitará la posibilidad de probar nuevos títulos durante 10 horas sin compromiso, indica Hipertexual.

Con todo esto, Microsoft se está tomando en serio su rol en la industria de los videojuegos. La adición de EA Play a su catálogo de suscripción, el impulso de Project xCloud y la experiencia multidispositivo parecen ser la jugada perfecta. Por otra parte, otros gigantes como Sony juegan fuerte con sus exclusivos para PlayStation 5, mientras que Google trata de impulsar a su servicio de juego vía streaming llamado Stadia.