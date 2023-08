Dungeons & Dragons prohibe el uso de IA

TIJUANA.- La empresa detrás de la producción de Dungeons & Dragons, ha anunciado que no permitirá la inclusión de obras de arte creadas con tecnología de IA en su contenido, a raíz de las notables distorsiones y errores presentes en las imágenes que se mostraron en una publicación de la franquicia y que generaron inquietudes entre los fanáticos sobre la calidad de las ilustrasiones.

El arte de D&D es apreciado por su carácter fantástico, por lo que la controversia surgió luego de que algunas piezas aparecieran con un aspecto peculiar y extremidades distorsionadas en arte que se utilizaría para el libro titulado ´Big by Presents: Glory of the Giants´.

Por ese motivo, D&D Beyond, compañía que ofrece contenido relacionado con D&D, ha compartido que el artista responsable de las imágenes ya no empleará IA y aclararon que el uso de IA no está permitido en el proceso creativo.

Esta medida se une a otras acciones en la industria del entretenimiento que buscan abordar las implicaciones y limitaciones de la IA en la creación artística y cultural.

