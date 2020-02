Disney Plus alcanza casi 29 millones de suscriptores en 3 meses

CIUDAD DE MÉXICO.- Disney dijo que su servicio de transmisión Disney Plus llegó a casi 29 millones de suscriptores pagos en menos de tres meses, un comienzo impresionante para lo que la compañía ha posicionado como su futuro a medida que más personas abandonan las suscripciones de cable.



Pero como se esperaba, la puesta en marcha de un nuevo servicio conlleva enormes gastos, lo que contribuye a una disminución de las ganancias del 23% para la compañía en el último trimestre.

Disney Plus se lanzó en noviembre para competir con servicios de vídeo en línea como Netflix.

Disney tenía 26,5 millones de suscriptores de Disney Plus al 28 de diciembre, al final de su primer trimestre fiscal. Eso creció a 28,6 millones a partir del lunes, en el camino hacia el objetivo de Disney de 60 millones a 90 millones en todo el mundo para 2024.



Las series originales en Disney Plus incluyen la serie "The Wars de Star Wars", "The Mandalorian". Uno de los personajes exitosos del programa se parece a una versión para bebés de Yoda. El CEO de Disney, Bob Iger, dijo a los analistas el martes que los productos de consumo "Baby Yoda" saldrán a la venta en los próximos meses. Dijo que la "respuesta sensacional" al personaje decía mucho sobre Disney Plus.



La compañía también dijo que una segunda temporada para "The Mandalorian" llegará en octubre y dijo que la prioridad para "Star Wars" en adelante es a través del servicio de transmisión. Después de 42 años, la franquicia acaba de concluir su serie principal de nueve partes con "Star Wars: The Rise of Skywalker" en los cines. Disney ha dicho que la próxima película teatral de "Star Wars", que se desarrollará fuera de la saga Skywalker, no está programada para estrenarse hasta 2022.



Disney también tenía 30.4 millones de clientes de Hulu y 6.6 millones de suscriptores de ESPN Plus al 28 de diciembre, grandes ganancias para ambos desde hace un año. Disney ofrece un paquete de los tres servicios de transmisión.



Disney Plus está actualmente disponible en los EE. UU., Canadá, los Países Bajos, Australia y Nueva Zelanda. Disney espera que el crecimiento en el corto plazo provenga principalmente de una mayor expansión en el extranjero, a medida que el servicio se lance en los próximos dos años en Europa occidental, India y América Latina. Disney también planea lanzar Hulu fuera de los Estados Unidos el próximo año después de que Disney Plus despegue en el extranjero.

La compañía ha recurrido a fuertes promociones para impulsar Disney Plus en los primeros meses. Disney, por ejemplo, llegó a un acuerdo con Verizon para darles a algunos clientes un año gratis. Disney dijo que aproximadamente el 20% de sus suscriptores llegó a través de Verizon.

Aproximadamente la mitad se inscribió directamente a través de Disney, y el resto de otros canales.

Disney ganó $ 2.13 mil millones en el último trimestre, o $ 1.17 por acción. Ajustado por artículos únicos, las ganancias llegaron a $ 1.53 por acción. Los analistas encuestados por FactSet esperaban ganancias de $ 1.46. Los ingresos aumentaron 36% a $ 20.9 mil millones. Wall Street esperaba ingresos de $ 20.7 mil millones.



Las acciones de Disney ganaron 27 centavos, o menos del 1%, a $ 145 en operaciones fuera de horario después de la publicación de los resultados.



El negocio directo al consumidor que incluye Disney Plus registró ingresos de $ 4 mil millones, en comparación con $ 918 millones hace un año, mientras que su pérdida operativa se amplió a $ 693 millones de $ 136 millones. Disney espera que el negocio pierda otros $ 900 millones durante el trimestre actual.



Los ingresos en el negocio del cine se duplicaron con creces a $ 3.8 mil millones gracias a "Frozen II" y la nueva película "Star Wars" en los cines.



Los ingresos cayeron en la división de redes de cable de Disney, en un 20% a $ 4.8 mil millones. Dijo que ESPN pesó sobre sus ganancias debido a los mayores costos de programación y producción y menores ingresos publicitarios a medida que disminuyen los espectadores. Los ingresos del brazo de transmisión aumentaron un 34% a $ 2.6 mil millones, mientras que las ventas de la división de parques aumentaron un 8% a $ 7.4 mil millones.



Disney dijo que la asistencia y las estadías en hoteles en Hong Kong fueron menores debido a "eventos recientes". La compañía dijo que ha habido "una disminución significativa en las visitas a Hong Kong Disneyland desde China y otras partes de Asia", pero no dio más detalles. Ha habido protestas antigubernamentales en Hong Kong. Eso fue compensado por el crecimiento en Shanghai, aunque un brote de virus en China podría impedir los viajes y la asistencia.

Ambos parques están actualmente cerrados debido al virus. Suponiendo un cierre de dos meses, el impacto en los ingresos operativos en el trimestre actual será de $ 175 millones. Ambos parques suelen ver muchos visitantes en esta época del año.