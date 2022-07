Detectan una inusual enana marrón a 29 años luz del Sol

Un estudio liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en las islas canarias, ha confirmado la presencia de una inusual enana marrón pobre en metal a 29 años luz de distancia del Sol, y su cercanía podría sugerir una posible sobreabundancia de enanas marrones formadas en las primeras etapas de la Vía Láctea, según ha revelado el IAC.



En la investigación se han usado varios telescopios localizaods en los observatorios del Roque de Los Muchachos (La Palma) y de Calar Alto (Almería), y los resultados del estudio se publican en la revista Astronomy and Astrophysics.



En una nota del IAC se dice que, a escala cósmica, "nuestro vecindario inmediato" está compuesto por apenas unos cientos de estrellas y de enanas marrones con sus propios sistemas planetarios.



A diferencia de las estrellas, las enanas marrones no tienen la masa suficiente para que en su interior se fusione el hidrógeno, que es la fuente de energía de estrellas como el Sol, por lo que se van apagando con el tiempo.

Debido a su baja luminosidad y energía, son muy difíciles de detectar pero su estudio es importante para comprender los procesos de formación estelar y planetaria, recuerda el IAC.



El equipo dirigido por Nicolas Lodieu, investigador del IAC, ha llevado a cabo un estudio observacional detallado de una candidata a enana marrón pobre en metales (tiene una atmósfera desprovista de sustancias como el nitrógeno y el carbono) descubierta en 2020.



El estudio ha dejado ver que este objeto, denominado WISE1810 (o WISE J181005.5-101002.3, según las normas de la Unión Astronómica Internacional) se ubica a sólo 29 años luz de distancia, por lo que formaría parte de la vecindad solar inmediata.



La investigación también ha determinado que tiene una temperatura superficial fría (de 525 °C), una luminosidad un millón de veces inferior a la del Sol y una masa en el rango de las enanas marrones.



WISE1810 tiene además unas propiedades fotométricas y espectroscópicas muy peculiares que requerirán nuevas investigaciones ya que, según explica en la nota Lodieu, ninguno de los modelos atmosféricos actuales puede reproducir la luz emitida por este peculiar objeto en un amplio rango de longitudes de onda.

Los investigadores no tienen constancia de un objeto parecido a éste. "No vemos rastros de amoníaco y metano en longitudes de onda del infrarrojo cercano, deduciendo que la atmósfera tiene alrededor del 3% de la composición química solar, pero con gran incertidumbre", dice María Rosa Zapatero Osorio, investigadora del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) y coautora del trabajo."WISE1810 es un mundo de vapor de agua porque el vapor y el hidrógeno molecular son los únicos rasgos fuertes que podemos ver en la distribución de energía espectral del objeto", explica el profesor Eduardo L. Martín del IAC, también coautor del artículo.Lugeo de estudiar las observaciones, el equipo de investigación ha determinado finalmente que WISE1810 es la enana marrón pobre en metal más cercana a la vecindad solar, indica EFE.Para la investigación se han usado los instrumentos OSIRIS, EMIR e HiPERCAM del Gran Telescopio Canarias (GTC o Grantecan), ALFOSC del Telescopio Óptico Nórdico (NOT) y Omega2000 del Observatorio Astronómico de Calar Alto (CAHA).“Futuras observaciones podrían confirmar que este tipo de enanas marrones son más habituales de lo que pensábamos, lo que cambiará nuestra visión de cómo se formaron las estrellas y las enanas marrones en la Vía Láctea temprana”, finaliza Lodieu.