Detectan misteriosa nube brillante en Neptuno

Los astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) han encontrado una gran mancha oscura en la atmósfera de Neptuno, justo al lado de una misteriosa mancha brillante más pequeña, y su investigación podría ser de ayuda para entender mejor la naturaleza de este fenómeno.

Los científicos, liderados por Patrick Irwin, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), usaron información recopilada por el telescopio VLT ('Telescopio Muy Grande', en español) para descartar la posibilidad de que las manchas oscuras sean producto de un "despeje" en las nubes, según dice un boletín del ESO.

Los investigadores dividieron la luz solar reflejada en Neptuno y la mancha en sus colores o longitudes de onda que lo componen. Obtuvieron de esta manera un espectro en 3D, lo que les permitió estudiar la mancha con más detalle, indica RT.

"Estoy absolutamente encantado de haber sido capaz no solo de detectar por primera vez una mancha oscura desde la Tierra, sino también de registrar por primera vez un espectro de reflexión de tal característica", comentó Irwin. "Siempre me he preguntado qué son estos elementos oscuros efímeros y escurridizos", agregó.

Las últimas observaciones dicen que el fenómeno es, al parecer, el resultado del oscurecimiento de las partículas de aire en una capa por debajo del manto principal de neblina visible, a medida que los hielos y las neblinas se mezclan en la atmósfera del planeta.

El espectro también dio información sobre la composición química de las distintas capas de la atmósfera, lo que dio al equipo pistas sobre por qué la mancha parecía oscura.

3/ �� The spectrum helped astronomers determine the height at which the dark spot sits in the planet's atmosphere.



�� The chemical composition of the different layers of the atmosphere gave the team clues as to why the spot appeared dark. pic.twitter.com/mRgzrHUd0p— ESO (@ESO) August 24, 2023

En cuanto a la mancha brillante, el coautor del estudio Michael Wong externó que se trata de un tipo de nube "profunda poco común que nunca antes se había detectado, ni siquiera desde el espacio". Los datos del VLT revelaron que el fenómeno se localiza al mismo nivel que la mancha oscura principal. Esto es una característica completamente nueva en comparación con las pequeñas nubes "compañeras" de hielo de metano a gran altitud observadas anteriormente, dijeron los astrónomos.

Es la primera vez que una mancha oscura en Neptuno ha sido vista con un telescopio establecido en la Tierra.

"Se trata de un asombroso aumento de la capacidad de la humanidad para observar el cosmos. Al principio, solo podíamos detectar estas manchas enviando allí una nave espacial, como [la sonda] Voyager [de la NASA]. Luego adquirimos la capacidad de distinguirlas a distancia con [el telescopio] Hubble [de la NASA y la ESA]. Por último, la tecnología ha avanzado para poder hacerlo desde la Tierra", finalizó Wong.