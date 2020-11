Descubren función en las tarjetas de memoria de la PlayStation 1

El bloguero John Glasscock ha revelado una opción que nunca fue mencionada en los manuales de la consola PlayStation 1, que vio la luz en el ya lejano 1994.

El bloguero explica que la tarjeta de memoria de la primera Play Station tenía una función secreta que permitía recuperar un archivo en la tarjeta, por ejemplo si se había sborrado accidentalmente. Para ello había que presionar tres veces a la vez los botones R1, R2, L1 y L2 del mando.

El bloguero demostró con éxito cómo se borran y recuperan los datos de un juego. Cabe recordar que en la primera PS era imposible guardar los progresos en los juegos sin utilizar la tarjeta de memoria, indica RT.

"Me hubiera gustado saberlo cuando era niño", se lamentó con ironía un usuario tras ver el video con el secreto revelado por el bloguero. "Un momento de silencio por la gente que pudo recuperar sus juegos pero no lo sabían" o "Esto pudo evitar que mi hermano mayor me pegara cuando yo accidentalmente borré sus progresos", fueron otros dos comentarios de los internautas.