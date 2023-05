Crean dispositivo que "lee" tu mente con ayuda de la inteligencia artificial

LOS ÁNGELES.-La traducción de la actividad cerebral en palabras escritas puede sonar como un sueño de ciencia ficción, pero un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) desarrollado en la Universidad de Texas en Austin ha logrado precisamente eso, revela una publicación en Nature Neuroscience.

El modelo, llamado decodificador semántico, puede ser entrenado para decodificar el lenguaje complejo de los pensamientos de alguien durante largos períodos de tiempo utilizando solo métodos de escaneo no invasivos.

Este es un gran paso adelante en comparación con los enfoques anteriores, que generalmente solo podían traducir palabras o frases cortas”, según dicen los expertos.

Lo que hace que este modelo se destaque de otros sistemas similares en desarrollo es que los participantes no necesitan someterse a cirugía para tener implantes instalados, ni están restringidos a una lista de palabras que pueden usar.

El modelo es entrenado en horas de datos obtenidos de un individuo mientras escucha podcasts y se somete a un escaneo de resonancia magnética funcional (fMRI). Posteriormente, con el consentimiento del participante, se pueden decodificar sus pensamientos mientras escuchan una nueva historia o imaginan contándola, y el modelo generará un flujo de texto, revela iflscience.com.

Si bien el decodificador no puede sintetizar los pensamientos de una persona palabra por palabra, a menudo puede capturar la esencia de lo que están pensando. Después de un extenso entrenamiento, es capaz de producir texto que es una buena representación de los pensamientos de la persona aproximadamente la mitad del tiempo.

Hay preocupaciones de que alguien pueda leer tu mente

Aunque aún no es perfecto, el hecho de que todo el proceso sea no invasivo es una gran ventaja. En el futuro, se espera que el desarrollo de tecnología como esta pueda ayudar a pacientes que ya no pueden comunicarse físicamente a través del habla, como algunos sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares.

A pesar de las posibilidades que ofrece, hay preocupaciones en torno a la privacidad y la seguridad. Los investigadores están trabajando para asegurar que este tipo de tecnología solo se utilice para fines benéficos y no se use para mal.

Además, se espera que se implementen políticas y regulaciones que protejan la privacidad de las personas. Si bien la tecnología aún está en una etapa temprana, estos esfuerzos son importantes para abordar las preocupaciones legítimas que puedan surgir.