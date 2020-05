Creación y fantasía: los diseños de armas en VALORANT

Riot Games compartió en sus canales oficiales los secretos del diseño de VALORANT. La productora Preeti Khanolkar y el Jefe de Arte Sean Marino, son los responsables dede todo el contenido estético del juego que se volvió una tendencia mundial antes de su lanzamiento.



El enfoque principal es la jugabilidad y que haya un arma adecuada para cada situación. Dicha premisa no cambiará, incluso si un Vandal dispara lava o lanza brillantes rayos de energía al estilo de la ciencia ficción. El objetivo con los diseños es darle a cada jugador una manera de expresar su estilo y sus gustos sin arruinar la experiencia de juego de los demás”, explica Khanolkar.



La productora de VALORANT revela los detalles del diseño de armas del nuevo FPS.

Concepto y modelado



El proceso de modelado inicia cuando el concepto está completo y acordamos que transmite la fantasía deseada, que es algo posible de crear y ajustado a las estrictas restricciones de jugabilidad. Por ejemplo, asegurar de que el modelo del diseño coincida con las siluetas en primera y tercera persona del arma básica y que sea reconocible cuando esté en el suelo.



Animación



La animación de un arma con diseño también debe reflejar las siluetas del arma básica. El objetivo es que ningún diseño haga que un arma sea irreconocible. Usar un nuevo diseño no debe implicar volver a aprender el funcionamiento del arma. Debe dispararse de la misma forma, no debe ser más lenta (que se sienta más rápida sí; que sea más rápida, no) y no debería variar el espacio que ocupa en tu pantalla.

Efectos visuales

La meta en VALORANT es matar enemigos, plantar o desactivar la spike y conseguir la victoria con estilo. Esto no cambiará con los diseños de armas (excepto quizá por algunas divertidas balaceras e inspecciones antes de las rondas). Por lo tanto, cualquier efecto visual relacionado con un diseño de arma debe verse genial, pero nunca ser un distractor.



Las armas conservarán la forma y la escala básica de su destello de cañón, las trayectorias de balas solo podrán verse desde la perspectiva en primera persona del usuario y las retículas de la mira serán nítidas cuando apuntes.



Audio



La meta es que en la animación siempre haya un sonido asociado a los puntos relevantes de la jugabilidad (por ejemplo, al cargar municiones en el arma). Se realizó un esfuerzo al máximo para mantener la sincronía de esas animaciones cuando producen sonidos o se quedan en silencio.



Si hay sonidos durante los momentos de silencio en la versión básica, buscarán complacer y añadir algo genial a la temática del diseño. Sin embargo, estos elementos de audio cosméticos serán mitigados por indicadores auditivos más importantes a tu alrededor.



PRUEBAS DE DISEÑO

Cada diseño pasa por varias rondas de análisis para limitar la fantasía y evitar "pasarse de la raya" e incumplir el compromiso con la integridad competitiva. El equipo de pruebas de diseño es el crítico más implacable y por eso mismo se hace apreciar.

Acerca de VALORANT:

VALORANT es un juego competitivo de disparos táctico de 5 contra 5 basado en personajes para PC que Riot Games está desarrollando. Con fecha de lanzamiento alrededor del mundo en casi todas las regiones durante el segundo semestre del 2020, VALORANT es un juego multijugador letal y de gran precisión que ofrece un manejo de armas de alta fidelidad, un arsenal diverso, agentes con habilidades únicas y mapas competitivos que garantizan miles de horas de juego.



VALORANT es gratuito y está optimizado para tener un buen rendimiento en una gran variedad de hardware de PC con el fin de que toda la audiencia mundial pueda competir. Con el apoyo de servidores de juego de clase y calidad mundial, una infraestructura global y una tecnología antitrampas patentada, Riot Games se compromete a preservar los principios fundamentales del género de disparos tácticos y a honrar la integridad competitiva de la experiencia de juego.

Acerca de Riot Games:

Riot Games se fundó en 2006 para desarrollar, publicar y apoyar a los juegos que se centran en los jugadores del mundo. En 2009, Riot lanzó su primer juego, League of Legends, aclamado a nivel global. LoL se ha convertido en uno de los juegos de PC más populares del mundo y un impulsor clave del crecimiento explosivo de los esports.



Ahora que LoL entra a su segunda década, Riot sigue evolucionando el juego y, a la vez, ofrece nuevas experiencias a los jugadores con VALORANT, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, League of Legends: Wild Rift y varios títulos más aún en desarrollo. Además, es posible explorar el mundo de Runaterra a través de proyectos multimedia como música, cómics y TV, entre otros.



Fundado por Brandon Beck y Marc Merrill, el centro de operaciones de Riot está en Los Angeles, California. Asimismo, hay más de 2500 Rioters en más de 20 oficinas por todo el mundo.