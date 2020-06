Crash Bandicoot 4: It's About Time se revelara de manera oficial el 22 de junio

La cuenta oficial de Twitter de Crash Bandicoot ha confirmado que Crash Bandicoot 4: It's About Time es real y se revelará completamente el 22 de junio.

������ Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise �� pic.twitter.com/chSNyILcpn — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

El breve video en realidad no hace mucho más que revelar el título del nuevo juego, y adelanta que todos los detalles serán dados a conocer el 22 de junio, a las 10:00 am (hora de CDMX), como parte de la transmisión del Summer Game Fest, reportan desde Siliconera.

Tras una burla que data de noviembre de 2019, Crash Bandicoot 4: It's About Time se ha filtrado gracias a los listados presentados por el Comité de Clasificación de Juegos Digitales de Taiwán . Las listas indican que el juego se está desarrollando para PS4 y Xbox One (con compatibilidad con Xbox Series X , según el diseño de la caja). No se ha hecho ningún anuncio oficial sobre el juego, ni sabemos cuándo vendrá uno, aunque las listas del tablero de calificaciones son a menudo predictores sólidos de revelaciones inminentes. Esto es lo que sabemos sobre Crash 4 basado en la fuga.

La lista incluye una propaganda para la primera secuela numerada desde Crash Bandicoot 3: Warped en la PlayStation original, que fue la última de la serie desarrollada por Naughty Dog, desarrollador de The Last of Us Part II . Menciona nuevas máscaras similares a las de Aku-Aku, una serie incondicional y compañera familiar de Crash Bandicoot.

"Crash se relaja y explora su isla en su tiempo, 1998, cuando encuentra una misteriosa máscara escondida en una cueva, Lani-Loli", dice la traducción. "¡La máscara es una de las Máscaras Cuánticas y aparentemente conoce a Aku-Aku, el amigo de la máscara de Crash! Con las Máscaras Cuánticas regresando y una Grieta Cuántica apareciendo cerca de nuestros héroes, deciden pasar valientemente a diferentes tiempos y dimensiones para detener a quien sea responsable ".

Una de las máscaras en la caja incluida coincide con la que aparece en el rompecabezas de Crash Bandicoot que se envió a la prensa recientemente para provocar el anuncio. También fue la primera imagen del juego que se burló el año pasado .

Crash Bandicoot 4: It's About Time está siendo publicado por Activision, quien recientemente publicó Crash Team Racing: Nitro-Fueled y Crash Bandicoot N.Sane Trilogy , y desarrollado por Toys for Bob, quien recientemente trabajó en Spyro Reignited Trilogy .