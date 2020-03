Cómo saber si un fallo en el iPhone está gastando tus datos

Un extraño error de iOS está consumiendo demasiados datos móviles y aumentando las facturas mensuales de algunos usuarios de iPhone. Es posible que no te veas afectado, pero vale la pena echar un vistazo (por si acaso).

El error se ha encontrado en todos los modelos de iPhone que ejecutan iOS 13, y afecta a casi todos los proveedores de internet. Algunos usuarios solo se ven afectados en unos pocos kilobytes de su plan de datos, mientras que otros informan que perdieron varios gigas de datos debido al error. En cualquier caso, aunque tengas un plan ilimitado, puedes estar sujeto a una limitación del servicio si tu teléfono chupa demasiado.

Puedes verificar si su iPhone está afectado yendo a Ajustes > Celular y desplazándose hacia abajo hasta la sección Datos móviles. Consulta la lista de “Aplicaciones desinstaladas”. El número debería ser bastante grande, supongo. Eso es normal. Desplázate hacia abajo y toca “Restablecer estadísticas”. Ahora, espera unos días y vuelve a verificar ese número: si tus “Aplicaciones desinstaladas” se disparan en la parte superior de la tabla de uso de datos y no has eliminado ninguna aplicación, tienes un problema.

Desafortunadamente, no hay forma de solucionar este error, salvo volver a iOS 12, lo que no puedes hacer. En el lado positivo, Apple ha reconocido el error y dice que está trabajando en una solución, aunque no sabemos cuándo aparecerá.

He visto que algunos usuarios recomiendan dejar de usar el iPhone por completo, pero probablemente deberías comunicarte con tu proveedor de internet y explicar el problema primero, antes de informar del fallo a Apple directamente, indica Gizmodo.

Aunque todavía no haya un parche, probablemente te den mejores consejos que “abandonar tu iPhone”. Dicho esto, es posible que tengas que limitar el uso de tu iPhone (o cambiar a un dispositivo diferente si tienes uno) hasta que Apple resuelva este problema.