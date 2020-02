¿Cómo es trabajar con Elon Musk? Un mexicano responde

El 20 de febrero de 2020, se llevó a cabo el MELIXP, una feria de negocios de comercio electrónico que busca hablar sobre tecnología e innovación para dictar las nuevas formas de vivir en términos de finanzas.

El evento, organizado por Mercado Libre, abarcó temas de emprendimiento y compartió algunos datos sobre los hábitos de consumo en usuarios a nivel global. Por ejemplo: En la plataforma de comercio electrónico, los electrodomésticos presentaron un crecimiento anual de 80%, mientras que los celulares tuvieron un incremento de 71%, indica Unocero.

Además de conocer las preferencias de consumo en usuarios, MELIXP fungió como sede para que emprendedores compartieran sus experiencias como negociantes o estrategas.

Uno de ellos fue el mexicano Javier Verdura, Director de Diseño en Tesla, quien detalló su experiencia en la compañía, así como el panorama que tiene en México, el crecimiento que ha tenido desde su fundación y la perspectiva que tiene sobre el magnate Elon Musk.

Javier Verdura es, desde 2012, el Director de Diseño de producto en Tesla; es decir, es encargado de diseñar cualquier producto, espacio u objeto que tenga Tesla a nivel global, incluyendo algunos aspectos en los Model S, Model X y otros vehículos icónicos de la fabricante de eléctricos y autónomos.

En conferencia de prensa, Javier Verdura habló sobre el crecimiento que ha tenido el Model 3, vehículo para el cual participó en términos de diseño, y lo comparó a otros competidores como el BMW Series 3, Audi A4 o el Lexus ES. En 4 años, el incremento en ventas fue notable.

De igual modo, el Director de Diseño expresó que la misión de Tesla no es tan sencilla en México.

«No es tan sencillo avanzar la misión que tiene la compañía en México, pero hay mucha gente echándole ganas para hacer crecer este mercado. Sobre todo en la CDMX, es muy importante que la misión se pueda hacer crecer», declaró.

Sin embargo, Verdura considera que la tecnología autónoma es el futuro y que se trata de una fuerte inversión que puede rendir frutos a largo plazo, pero las regulaciones a nivel gubernamental son un obstáculo para ello.

«La idea es que el autopiloto de un vehículo te lleve a trabajar para después irse, por su parte, a trabajar como Uber, así que el coche generará ingresos con los que se podrá pagar por sí mismo. La tecnología autónoma ya existe, pero el obstáculo son las leyes», explicó.

Elon Musk, ante la mira pública, siempre ha causado controversia en todos los sentidos; desde sus proyectos que prácticamente buscan dominar el mundo como Tesla o SpaceX, hasta sus pequeños caprichos como simplemente lanzar una canción de género electrónico escrita e interpretada por él mismo.

Evidentemente, no pudimos dejar pasar la oportunidad de cuestionar cómo ha sido trabajar, en todos estos años, con Elon Musk, uno de los hombres más poderosos y ricos a nivel mundial. Durante la conferencia de prensa, Verdura señaló que la tenacidad de Musk es innegable, incluso lo comparó con el Da Vinci de esta época.

«Sí podría decir que es el Da Vinci de estos tiempos. Yo nunca he conocido a una persona que cuente con una tenacidad como la de él. He aprendido a tener nuevos sentimientos. Ahora soy más directo con la gente porque él es así. Es una buena mentalidad; no hay necesidad de mentirle a la gente», señaló.

Además, Verdura reconoció la admiración que tiene hacia su mentalidad, ya que nunca se detiene.

«Es muy severo en lo que hace. Tiene una visión muy fija. Nada se va a poner enfrente de él. Va a 100 por hora y nadie lo va a parar. No importa lo que sea. Él dice que siempre se puede hacer algo y lo hacemos. Tú piensas que algo es imposible, pero casi siempre es posible y ese tipo de pensamiento es el que él tiene, esa cultura en la que nada va a obstruir con sus planes. Tiene mucho empuje hacia todo», agregó.