Ciudades de E.U. están prohibiendo el uso de tecnología de reconocimiento facial

CALIFORNIA.- San Francisco y Oakland , California, y Somerville, Massachusetts, han prohibido ciertos usos de la tecnología de reconocimiento facial, y Portland, Oregón, que podría seguir pronto.

Eso es solo el comienzo, según Mutale Nkonde, asesor de políticas de inteligencia artificial. Esa tendencia pronto se extenderá en otros estados, y eventualmente habrá una prohibición federal de algunos usos de la tecnología, dijo en la conferencia EmTech de MIT Technology Review .

Los usos que enfrentarán una prohibición, aún no está claro: aunque algunas ciudades han prohibido el uso por parte de los departamentos de policía, el enfoque de Portland es restringir el uso por parte del sector privado. Y el debate no se limita a los Estados Unidos. En el Reino Unido, existe una creciente preocupación por el uso del reconocimiento facial en vivo después de que se descubrió que un desarrollador de propiedades había estado recopilando imágenes de los rostros de personas en un área de Londres durante dos años sin informarles. Todavía no sabemos cómo se usaron esos datos, dijo Daragh Murray, un abogado de derechos humanos de la Universidad de Essex.

"Habrá desafíos legales, y eventualmente habrá regulación", predijo.

Nkonde acordó que esto sucederá también en los Estados Unidos. “Un derecho constitucional que tenemos es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. El reconocimiento facial podría cambiar esa idea”, dijo.

Al explicar cómo se podría extender el apoyo a una prohibición en los EE. UU., Nkonde señaló el ejemplo de una campaña en Nueva York por parte de los inquilinos para detener un plan para usar el reconocimiento facial en lugar de las llaves para acceder a sus apartamentos. Este despliegue afectó principalmente a mujeres pobres, negras y marrones. Sin embargo, los inquilinos involucraron a abogados de derechos humanos, y grupos más ricos comenzaron a tomar nota y aliarse con ellos.

"La marginación de los grupos minoritarios por reconocimiento facial es el primer paso [hacia una prohibición]", dijo. Cuando se usa para atacar a grupos con más poder, será ilegal, dijo.

Pero el "uso adecuado" del reconocimiento facial por parte del gobierno todavía es respaldado por el 83% de los chinos y el 80% de los estadounidenses, dijo Yi Zeng , jefe de ética y seguridad de la IA en la Academia de Ciencias de China. Sin embargo, sin ejemplos específicos de lo que es o no es el uso adecuado, es difícil estar seguro de la opinión pública, y todavía es bastante temprano en el desarrollo de la tecnología.

"Esta no sería la primera vez que una sociedad mira una nueva tecnología y decide no usarla", dijo Nkonde. Por ahora, ella piensa que se justifica una moratoria inmediata.

Con información de MIT Technology Review.