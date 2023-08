Científicos finlandeses encontraron la manera de transmitir sonido en el vacío

En el espacio interestelar, no se pueden percibir sonidos. Los estallidos en medio de galaxias lejanas, como se muestra en algunas películas de ciencia ficción, como Star Wars, no serían audibles. Esto se debe a que están en medio del vacío, ya que los cuerpos celestes estan muy distantes entre sí y de esta manera las ondas sonoras no pueden propagarse.

Actualmente, un grupo de científicos finlandeses de la Universidad de Jyväskylä encontró la manera de transmitir sonidos en el vacío mediante el uso de dos cristales fabricados con materiales piezoeléctricos. La investigación de este nuevo descubrimiento fue publicado en la revista Nature .

De acuerdo con el portal de la República de Perú, para que las ondas de sonido puedan detectarse es necesario que sean transmitidas a través de vibraciones, desde un punto a otro, en un medio físico, como la atmósfera, el océano o simplemente un objeto.

Por otro lado, el vacío consiste en la ausencia de materia en un lugar determinado. Ante la falta de elementos por donde transiten las vibraciones sonoras, no se oye nada.

¿Cómo lograron transmitir sonido en el vacío?

Parte de la premisa de este estudio es que, aunque las ondas acústicas no se transmiten en ausencia de materia, las vibraciones de núcleos atómicos sí pueden propagarse a través de interacciones eléctricas en un espacio así.

En ese contexto del estudio, se planteó la posibilidad de crear un tipo de canal que facilite la transmisión de vibraciones sonoras, conocidas como fonones acústicos, a escalas nanométricas (mil millones de veces más pequeñas que un metro) e incluso más pequeñas. Esto se lograría a partir de un material sólido que permita la propagación de estas ondas sonoras.

Una opción que hallaron los científicos fue el uso de cristales piezoeléctricos. Este tipo de material permite que una onda acústica que sale de su superficie sólida extienda un campo eléctrico evanescente en el vacío hasta donde se ubica otro cristal idéntico. Con ello, se genera un túnel de sonidos que decaen mientras se emiten.

En la investigación los autores indican lo siguiente:

Lo que hace que esta tunelización de ondas acústicas mediadas piezoeléctricamente sea particularmente atractiva es su escala de longitud: no está fijada para estar en la nanoescala, sino que opera en la escala de longitud de onda típicamente mucho más grande definida por la frecuencia”

Por último, para su investigación los científicos usaron frecuencias de gigahercios y el sonido viajó a través del espacio vacío a distancias de varios micrómetros (un orden inferior a los milímetros).

Con Información de República de Perú