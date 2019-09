COLMENA, la primera misión mexicana a la Luna

CIUDAD DE MÉXICO.-Gustavo Medina Tanco, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM, presentó la misión COLMENA, proyecto interdisciplinario que busca posicionar a nuestro país en la investigación y exploración de asteroides y lunas.

El director del Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX) —donde se desarrolla la misión— expresó que COLMENA diseña “enjambres de robots muy pequeños” que puedan operar de forma autónoma y cooperativa afín de llevar a cabo tareas grupales como recabar datos y mediciones.

Cada uno de los robots tiene ocho centímetros de diámetro, tiene cuatro centímetros de altura, un centímetro de espesor en la estructura. Esencialmente, toda la electrónica está a dos centímetros de altura sobre la superficie lunar y el mayor desafío también es la masa. Todo tiene que pesar menos de 40 gramos”.

En la misión COLMENA participan estudiantes e investigadores universitarios (diseñadores, matemáticos, físicos, psicólogos, artistas, ingenieros, actuarios).

“El esfuerzo colaborativo no sólo es de la colmena de robots, sino de toda la gente que está trabajando desde el punto de vista de diseño, de integración, de generación de ideas, etcétera, para llevarla desde la idea conceptual hasta la realidad de una misión puesta en la luna”.

Medina Tanco ponderó que uno de los objetivos fundamentales es inspirar a los jóvenes.

“Uno de los mayores problemas que se ven en el país, es que las limitaciones no son fundamentalmente económicas, políticas o sociales; las limitaciones son personales. Los jóvenes que crecen en condiciones poco favorables tienden a ver estas cosas tecnológicas como algo que no les pertenece, que son hechas por otros, que ellos, de alguna forma, tienen una limitación intrínseca que les impide producirla, y eso es realmente lo que mata el progreso de un país. No la falta de dinero, la falta de autoconfianza”.

El lanzamiento de COLMENA está programado para mediados de 2021 y será realizado por Astrobotic, que llevará también experimentos de la NASA y otros países.

Fuente: UNAM Global