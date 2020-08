CEO de TikToK renuncia en medio de la polémica de la app en EU.

CIUDAD DE MÉXICO.- Se acerca el día en que la aplicación de origen chino, TikTok, puede llegar a ser prohibida en los Estados Unidos debido a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.

Y en medio de todos los problemas que está enfrentando la plataforma su CEO, Kevin Mayer, tomó la decisión de dejar la compañía.



La noticia fue reportada por primera vez por Financial Times y, posteriormente, un vocero de TikTok dijo a medios como The Verge: "Entendemos que la dinámica política de los últimos meses haya cambiado significativamente el alcance del papel de Kevin en el futuro, y respetamos plenamente su decisión. Le agradecemos su tiempo en la empresa y le deseamos lo mejor".



De acuerdo con Financial Times en una carta interna Mayer expresó las razones de su salida:

En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el rol global al que me inscribí. En este contexto y como esperamos llegar a una resolución muy pronto, quiero hacerles saber con gran pesar que he decidido dejar la empresa".