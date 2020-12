Brasil obliga a Apple a incluir cargadores

Autoridades de Brasil le han exigido a Apple incluir un cargador con los nuevos iPhone que piensen vender en el país, algo que han dejado de hacer desde la llegada del iPhone 12. Así lo ha determinado un ente gubernamental de la ciudad de Sao Paulo (o San Pablo).

La agencia de protección al consumidor en Sao Paulo, Brasil, le ha solicitado a Apple una prueba válida de que no incluir el cargador en la caja de sus nuevos iPhone no es perjudicial para los consumidores y, además, le ha pedido a la compañía que demuestre cuáles son los beneficios reales y exactos que no incluir el cargador en los iPhone supone para el medio ambiente. Apple ha respondido, pero no han convencido a la agencia con sus argumentos.

Apple retiró el cargador y los auriculares de la caja de todos los iPhone a la venta a partir del lanzamiento del iPhone 12, asegurando que esto ayuda a ahorrar espacio en el envío de cargas de iPhone a los distintos territorios, por tanto, el uso de menos transporte supone una reducción en el uso de combustible, y en general, un beneficio para el medio ambiente, indica Gizmodo.

Además, Apple asegura que la mayoría de consumidores actuales ya tienen un cargador compatible. La agencia de proccuón al consumidor de Sao Paulo dice que Apple no ha ofrecido la evidencia suficiente para sostener sus teorías, por lo que están obligados a incluir el cargador en sus nuevos iPhone o, de lo contrario, en principio serán multados.

La decisión corresponde solo a Sao Paulo, pero las autoridades de todo el país están analizando el caso y podrían tomar la misma decisión. En Francia, por otro lado, la ley les exige incluir auriculares en la caja, algo que Apple también había excluido en los iPhone que venden desde finales de 2020.