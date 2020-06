Bloodstained: Curse of the Moon 2 se lanzará el próximo 10 de julio

Bloodstained: Curse of the Moon 2 se lanzará el 10 de julio de 2020.

El segundo tráiler oficial de ArtPlay e Inti Creates han confirmado que la secuela del RPG también incluirá un modo operativo.

Bloodstained: Curse of the Moon es algo así como un proyecto hermano de Bloodstained: Ritual of the Night. Es un spin-off retro del productor de Castlevania, Koji Igarashi, y como Igarashi anunció en NGPX, está recibiendo una secuela.

"¡La acción Bloodstained de estilo clásico de Koji Igarashi e Inti Creates llegará el 10 de julio de 2020 a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Steam con Bloodstained: Curse of the Moon 2!" anuncia la descripción del video. "En este nuevo tráiler, se revelan aliados del pasado con la inclusión de los aliados de Zangetsu del Bloodstained original: Curse of the Moon - Miriam, Alfred y Gebel.

"Con la inclusión de un modo cooperativo para dos jugadores, los amigos pueden llevar la batalla contra el demonio a nuevas alturas. Combina las habilidades de diferentes personajes y crea una cantidad casi ilimitada de nuevas formas de atravesar etapas y derrotar a jefes difíciles".

Bloodstained: Curse of the Moon 2, solo digital, llegará a las tiendas en PS4, Xbox One, Switch y PC el 10 de julio de 2020, y le costará $ 15.