Beyond Good & Evil tendrá su película en Netflix

El catálogo de productos derivados de TV y películas de Ubisoft continúa expandiéndose. The Hollywood Reporter informa que el desarrollador trabajará con Netflix en una película de Beyond Good & Evil que combina acción en vivo y animación.

El nuevo proyecto será dirigido por el director del detective Pikachu Rob Letterman y producido por Jason Altman de Ubisoft y Margaret Boykin. El equipo actualmente está buscando escritores para adaptar el material fuente.

Beyond Good & Evil, una creación del creador de Rayman, Michel Ancel, apareció originalmente en PlayStation 2, Xbox, GameCube y PC en 2003. Más tarde, en 2011, recibió una remasterización en PlayStation 3 y Xbox 360. Aunque no fue un éxito comercial, la historia del protagonista de los obturadores Jade se convirtió rápidamente en un éxito de culto. Ubisoft mostró por primera vez un primer vistazo a una secuela en 2008, pero poco se ha dicho sobre Beyond Good & Evil 2 desde su reintroducción radicalmente diferente en 2017.

Esta noticia llega solo un día después de que Ubisoft confirmara que también se está produciendo un anime de Splinter Cell para su lanzamiento en Netflix.