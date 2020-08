Beneficios de borrar el caché de Whatsapp

Whatsapp es la aplicación de mensajería más descargada y utilizada del mundo. Se pueden enviar chats, videos, fotos y otros documentos. Sin embargo, su capacidad suele exigir más espacio de memoria interna en el dispositivo para poder funcionar correctamente. El problema es que algunos celulares no pueden soportarlo y los usuarios deben vaciar algunos de estos archivos, indica Aire Digital.

Muchos de estos no son importantes y se pueden eliminar tranquilamente. Pero otros no tanto y, si se va haciendo este proceso en reiteradas ocasiones, puede que en el dispositivo solo queden elementos apreciados por el usuario. Por eso, para lograr liberar espacio y no tener que borrar esos archivos, se debe eliminar la memoria caché.

La aplicación no está exenta a que falle. Esto sucede muchas veces cuando tenemos que actualizar el aplicativo o simplemente se colgó o ya no podemos abrirla. Es de esa forma que recurrimos al caché de WhatsApp. Es bastante fácil ir hacia él, pero ¿sabes lo que le pasa a tu celular cada vez que borras esos datos? Aire Digital te dice qué es lo que pasa:

Qué sucede cuando borras el caché de Whatsapp

Al eliminar los datos del caché de WhatsApp no se borrarán tus fotos o conversaciones de tu celular.

Si decide por limpiar el caché de WhatsApp lo que harás es eliminar archivos y datos temporales que con frecuencia se acumulan en tu teléfono y comprobar el funcionamiento de una aplicación.

Sin embargo, luego de eliminar esos datos, si abres nuevamente WhatsApp, esos datos ocuparán nuevamente parte de tu celular.

Solo utilízalo como primeros auxilios en caso no funciona WhatsApp en tu dispositivo.

Cómo borrar el caché de Whatsapp

Accede a las Configuraciones de tu teléfono.

Ingresa a Almacenamiento (Storage).

Busca la opción de Otras aplicaciones y luego selecciona Whatsapp.

Ahora presiona el botón de Borrar memoria caché (Borrar caché).

El sistema te indica cuántos se va liberar de memoria.

El propio sistema te indicará cuánto se va a liberar de memoria. Realizar este procedimiento periódicamente (una vez por mes, por ejemplo) ayudará a un funcionamiento incorrecto de la aplicación. Tu celular te lo agradecerá, trabajando mejor y evitando retrasos o interrupciones en los servicios.