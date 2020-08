Bandai Namco revela el gameplay de 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions'

Bandai Namco ha compartido el primer vídeo de gameplay de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Mostrando las habilidades y movimientos base que los jugadores deberán dominar antes de salir al campo de soccer en Captain Tsubasa: Rise of New Champions el cual debutara el 28 de agosto de este año.

El mundo del fútbol y el anime se unen creando Captain Tsubasa: Rise of New Champions, basado en la reconocida serie de manga y anime “Captain Tsubasa”, pero en latinoamerica fue popularmente conocida como “Los Supercampeones”.

El juego al igual que el anime narra las hazañas atléticas de Tsubasa Ozora mientras manifiesta su amor por el juego y avanza en las ligas de fútbol. Captain Tsubasa: Rise of New Champions sumerge a los jugadores en un juego de fútbol de estilo arcade lleno de acción que presenta una historia fiel al anime, tomas exclusivas y una jugabilidad emocionante.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de STEAM en América el 28 de agosto de 2020.