Bandai Namco ha anunciado la beta abierta de "Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On" para PS4

Bandai Namco Entertainment America anunció el miércoles que Mobile Suit Gundam : Extreme Vs. El juego Maxiboost ON tendrá un período beta de acceso abierto.

La versión beta abierta tendrá una duración de hasta 24 horas todos los fines de semana, comenzando el viernes y terminando cuando el juego se lance al mercado el día 30 de julio el 30 de julio en América, Europa, Australia y Japón. La compañía comenzó a transmitir un avance de acceso abierto:

Las personas que compren el juego antes recibirán el bono jugable Mobile Suit Gundam Barbatos Lupus Rex. El juego "acción de batalla en equipo de dos contra dos" en 2020.

La versión para PS4 de Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON contará con 185 trajes móviles de 36 obras. Incluidos los personajes que no son jugadores, el juego tendrá un total de más de 300 trajes móviles. Al igual que en el juego arcade original, la versión de PS4 tendrá un modo Extreme Burst que aumentará enormemente el rendimiento de Mobile Suit y permitirá a los jugadores usar ataques poderosos.

Esta serie de juegos basada en la franquicia de anime robot Gundam comenzó con Mobile Suit Gundam : Federation Vs. Zeon en las salas de juego en 2001, y desde entonces ha generado lanzamientos tanto en consolas domésticas como en sistemas de juegos portátiles. El noveno lanzamiento principal de un juego de arcade de la serie fue el primer Mobile Suit Gundam: Extreme Vs, y se estrenó en 2010. Desde entonces, el juego ha recibido varias actualizaciones en salas recreativas. Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON, el lanzamiento arcade más reciente de la serie, lanzado en 2016.