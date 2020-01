Bandai Namco anuncia el videojuego "Captain Tsubasa: Rise of New Champions"

Me gustan lo juegos de futbtol!.. pero el de Capitan Tsubasa como que no o sea se imaginan! haces un tiro a porteria y tener que esperar 15 dias con el juego abierto y la consola encendida para saber si haces gol o no!.. nombe no! ahh es broma ������ @Nena_nate @PlayStationES pic.twitter.com/HKyZAYJdyx