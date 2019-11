Aumentan las ventas del Nintendo 64 a 23 años de su lanzamiento

Para muchas personas el Nintendo 64 fue una de las mejores consolas de la Gran N, pero a pesar de un catálogo en el que brillaron exclusivas como GoldenEye 007 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la biblioteca de títulos era reducida y las ventas estuvieron por debajo de las de la competencia.

El empleo de cartuchos fue el factor por el que varios desarrolladores se vieron obstaculizados para llevar títulos a la consola de la Gran N, lanzada en 1996, pero ahora, a 23 años de su llegada, el Nintendo 64 está teniendo un volumen colosal de ventas en eBay, indica Unocero.

De acuerdo con un reporte de VentureBeat, Nintendo tiene los tres primeros lugares del top 5 de ventas en gaming de la plataforma, y el segundo de estos puestos le corresponde al Nintendo 64, colocado por encima de la franquicia Super Mario Bros., y tan solo detrás del Nintendo Switch.

El reporte está basado en un informe de ventas de eBay del que se desprende que desde septiembre el Nintendo 64 tuvo un pico de ventas del 205% con respecto al mismo período del año pasado.

No hay certeza sobre la causa detrás de este repentino interés en el Nintendo 64, pero en su guía de más buscados la plataforma le dedicó un apartado a la máquina, en donde además puntualizó que las consolas retro atraviesan por un gran momento.

El pico de ventas del Nintendo 64 comenzó a registrarse en septiembre, el mes en el que Nintendo celebró sus 130 años, y en promedio se vendieron dos cada minuto (la misma cantidad y frecuencia del Nintendo Switch).

Queremos pensar que el auge de las consolas retro miniatura también ha contribuido a que la gente voltee a ver el Nintendo 64, pues desde hace tiempo se sospecha que la Gran N está trabajando en la versión mini de esta máquina, lo que a su vez estaría motivando a quienes tienen interés en el pasado a disfrutarla en su formato original.