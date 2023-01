Astrónomos identifican la estrella más distante en los confines de la Vía Láctea

ESTADOS UNIDOS.- El espacio exterior siempre ha sido una de las incógnitas más grandes del ser humano. Muchos han sido los intentos de descubrir lo que oculta el universo, y aunque algunos de ellos han dado con resultados bastante interesantes, la verdad es que no nos alcanzaría la vida para descifrar dicha cantidad infinita de conocimiento.

No obstante, no se pierde nada al intentarlo, además que en el trayecto pueden descubrirse otros hallazgos menores pero no menos impresionantes. Con esta mentalidad, un grupo de astrónomos ha localizado más de 200 estrellas denominadas como RR Lyrae en el halo estelar de la Vía Láctea, en dicho grupo se encuentra la estrella más distante, hasta ahora, en la Vía Láctea.

La estrella se encuentra a más de un millón de años luz de la Tierra y fue identificada como resultado del estudio de la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, que tenía el objetivo de trazar los límites exteriores del halo de la Vía Láctea.

El estudio muestra "la caracterización más precisa" de las estrellas a grandes distancias

El Sistema Solar está en uno de los brazos espirales del disco de la Vía Láctea, en medio de la cual hay una protuberancia central, y a su alrededor está el halo, que contiene las estrellas más antiguas y se extiende cientos de miles de años luz en todas direcciones.

De acuerdo al astrofisico Raja GuhaThakurta, el halo es la parte más difícil de estudiar porque los límites exteriores están muy lejos de la Tierra y conforme más te alejas la cantidad de estrellas va disminuyendo mientras las densidades de disco y el bulbo aumentan.

Los resultados del estudio se basan en los datos del sondeo de próxima generación del cúmulo de Virgo (NGVS), un programa que utiliza el telescopio Canadá-Francia-Hawái (CFHT) para estudiar un cúmulo de galaxias situado mucho más allá de la Vía Láctea.

Te puede interesar: El 75% de los grandes telescopios son afectados por la contaminación lumínica

Los investigadores tuvieron que rastrear los datos para detectar las estrellas RR Lyrae dentro de todos los disponibles en el NGVS, cuyas mediciones son de “excelente calidad”, lo que les permitió obtener “la caracterización más fiable y precisa de las RR Lyrae a estas distancias”.

Con información de EFE