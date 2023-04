REINO UNIDO.- Sasha Hinkley, astrónomo y profesor asociado de astrofísica en la Universidad de Exeter, aseguró que en los próximos años la humanidad detectará vida extraterrestre en mundos muy lejanos.

Según Hinkley, dispositivos como el telescopio espacial James Webb, cuyo valor es de 10 mil millones de dólares, están a punto de detectar “biofirmas”, o sea atmósferas en exoplanetas con gases emitidos por seres vivos, como el oxígeno, y que podrían indicar vida.

Tales declaraciones aparecen luego de que un grupo de expertos de Reino Unido, Estados Unidos y Suiza insistieran que entre los próximos 10 a 20 años se encontrará vida extraterrestre en miles de mundos, convirtiéndose en el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad.

La probabilidad de que exista vida de alguna forma en el universo es bastante alta. De hecho, iría tan lejos como para decir que parece cada vez más probable que la detección de vida en un exoplaneta ocurra durante mi vida”, dijo Hinkley.

Descubrimiento de vida extraterrestre no significa comunicación con ella

No obstante, el astrofísico indicó en su artículo para The Spectator, que incluso aunque se detecten signos reveladores de que hay vida en mundos distantes, esto no quiere decir que habrá un encuentro con extraterrestres.

"Para ser claros, la detección de vida en otro planeta no necesariamente significará que existe una civilización extraterrestre en otro planeta, ni que estamos a punto de tener alguna forma de comunicación con tales formas de vida", escribió.

"La evidencia del descubrimiento de la vida probablemente se encontrará al observar los desequilibrios en las proporciones de las especies químicas (ozono y dióxido de carbono, por ejemplo), que de otro modo no existirían naturalmente sin posiblemente alguna forma de actividad biológica que impulse este desequilibrio", agregó.

Astrónomo británico asegura que encontraremos vida extraterrestre en los próximos años. Foto: Pixabay (Ilustrativa)

¿Qué información se tiene hasta ahora sobre vida extraterrestre?

De acuerdo con una predicción “conservadora” de la NASA, en nuestra galaxia, cien millones de mundos son capaces de albergar vida extraterrestre, la cual podría ser encontrada dentro de los próximos 20 años, muy probablemente fuera de nuestro sistema solar.

Hasta ahora, los científicos han detectado y confirmado 5 mil 332 exoplanetas orbitando en unos 3 mil 931 sistemas planetarios.

“Pero esto no es ni siquiera la punta del iceberg. En perspectiva: hay alrededor de 100 mil millones de estrellas en nuestra Vía Láctea. Y luego, más allá de nuestra galaxia se estima que hay 200 mil millones de galaxias en el universo, cada una de ellas contiene potencialmente cientos de miles de millones de estrellas con sus propios exoplanetas”, puntualizó Hinkley.

Con información de Daily Mail.