Apple contrademanda a Epic Games por incumplir contrato con la App Store

La novela entre Apple y Epic Games recibió un nuevo capítulo. Y es que la empresa de Cupertino cargó legalmente contra los responsables de Fortnite por incumplir su contrato con la App Store. Recordemos que Epic violó las normas de la tienda digital al habilitar los pagos directos en dicho battle royale. Esto les permitió esquivar el método de pago de Apple y, por consiguiente, la comisión del 30% en suscripciones. Tras la demanda interpuesta por Epic, hoy Apple presentó una contrademanda.

Por medio de un documento legal que Apple presentó ante las autoridades de California, la empresa afirma que la demanda de Epic Games es solo "un desacuerdo básico relacionado con dinero". Apple reclama que Epic debe pagar una indemnización por los daños generados, sin embargo, no mencionan una cantidad específica. "El flagrante desprecio de Epic por sus compromisos contractuales y otras conductas indebidas han causado un daño significativo a Apple. Si no se controla, la conducta de Epic amenaza la existencia del ecosistema iOS y su gran valor para los consumidores", agregan.

Pese a los constantes reclamos de Epic Games debido a la retirada de Fortnite y la suspensión de su cuenta de desarrollador, Apple señala que siempre se mostraron flexibles para solucionar la situación. No obstante, el estudio de Carolina del Norte no mostró intención alguna de querer alinearse nuevamente a las normas de la tienda. No se guardaron nada contra su rival legal: "Aunque Epic se presenta a sí mismo como un Robin Hood corporativo moderno, es en realidad una empresa de miles de millones de dólares que simplemente no quiere pagar nada por el gran valor que obtiene de la App Store". Y agregan:

"Las exigencias de Epic por un trato especial no pueden conciliarse con su flagrante incumplimiento de contrato y sus propias prácticas comerciales, ya que recauda miles de millones al cobrar comisiones sobre las ventas de los desarrolladores de videojuegos y cobra a los consumidores hasta $99,99 dólares por paquetes de PaVos".

Los beneficios que Epic Games obtuvo de Apple

Apple explica que, durante los últimos años, Epic Game aprovechó el soporte técnico y los servicios de Apple más que cualquier otro desarrollador de aplicaciones. Pero en algún momento antes de junio de 2020, las cosas cambiaron. Epic decidió que quería aprovechar los beneficios de la App Store sin pagar nada", añaden. Según los datos compartidos por los de Cupertino, Epic ha generado más de 600 millones de dólares gracias a la App Store, indica Hipertextual.

Durante años, Epic aprovechó todo lo que la App Store puede ofrecer. Usó las herramientas, la tecnología, el software, las oportunidades de marketing y el alcance de los clientes que Apple proporcionó para poder llevar juegos como Infinity Blade y Fortnite a nuestros clientes en todo el mundo. Disfrutó de los tremendos recursos que Apple invierte en su App Store para innovar constantemente y crear nuevas oportunidades para los desarrolladores y experiencias para los clientes, como también revisar y aprobar cada aplicación, manteniendo la App Store segura para los clientes y desarrolladores por igual.

Así pues, Epic Games tiene hasta el 18 de septiembre para responder a la acusación de Apple. Ambas empresas se verán las caras el día 28 del mismo mes para avanzar en su disputa legal. Al momento de escribir esta publicación, Fortnite continúa fuera de la App Store y Epic no tiene acceso a su cuenta de desarrollador. No obstante, por orden de un juez Apple no pudo bloquear Unreal Engine y con él cientos de juegos que usan el popular motor gráfico.