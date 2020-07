Apple acaba de lanzar su versión beta de iOS 14 para todos

Apple acaba de lanzar la primera versión beta de iOS 14 y iPadOS 14. A diferencia de las versiones beta de desarrolladores, todos pueden descargar esta versión.

Las versiones beta de Apple mantienen un ciclo de lanzamiento que va de la mano con su versión beta de desarrolladores. Ahora que se ha lanzado la segunda versión versión beta para desarrolladores de iOS y iPadOS 14 a principios de esta semana. Parece que la primera versión beta pública es más o menos la misma versión que la segunda versión del desarrollador.

Recuerda no instalar una versión beta de iOS en su iPhone o iPad principal. El problema no es solo errores: algunas aplicaciones y características no funcionarán en absoluto. En algunos casos raros, el software beta también puede bloquear su dispositivo y dejarlo inutilizable. Incluso puede perder datos en iCloud. Se recomienda proceder con precaución.

Pero si tiene un iPad o iPhone que no necesita, aquí le mostramos cómo descargarlo. Dirígete al sitio web beta de Apple y descarga el perfil de configuración. Es un archivo pequeño que le dice a su iPhone o iPad que se actualice a versiones beta públicas como si fuera una actualización de software normal.

Puede descargar el perfil de configuración de Safari directamente en su dispositivo iOS o transferirlo a su dispositivo usando AirDrop, por ejemplo. Reinicie su dispositivo, luego diríjase a la aplicación Configuración. En septiembre, su dispositivo debería actualizarse automáticamente a la versión final de iOS y iPadOS 13 y podrá eliminar el perfil de configuración.

El mayor cambio de iOS 14 es la introducción de widgets en la pantalla de inicio, una nueva biblioteca de aplicaciones para explorar todas sus aplicaciones y la capacidad de ejecutar App Clips: esas son mini aplicaciones que presentan una pequeña parte de una aplicación y que puede ejecutar sin instalar nada.

También hay muchas mejoras en todos los ámbitos, como nuevas funciones para mensajes, con un gran enfoque en grupos con menciones y respuestas, una nueva aplicación de traducción que funciona en su dispositivo de Apple.