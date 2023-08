¿Apagar o dejar encendido el router durante las vacaciones? Descubre la mejor elección

Hermosillo, Sonora. - Si tienes un router en tu hogar, es natural que te hayas planteado si es mejor dejarlo encendido o apagarlo cuando te ausentas por vacaciones. En este artículo, despejaremos tus dudas al respecto.

Función y vulnerabilidad del router:

Los routers, esos pequeños dispositivos conectados a tu módem, desempeñan un papel crucial al dirigir los datos de red. Su función es distribuir la conexión a los dispositivos conectados, como celulares, tablets y computadoras, a través de la red de internet. Sin embargo, cuando dejas el router encendido durante largas ausencias, puedes aumentar la vulnerabilidad ante posibles ataques cibernéticos.

La falta de supervisión durante este período brinda a los posibles atacantes más tiempo y oportunidades para comprometer la seguridad. Esto podría resultar en el acceso no autorizado a tu clave de acceso a internet o incluso al propio router. Al no estar presente, se dificulta detectar cualquier anomalía en la conexión, lo que pone en riesgo la integridad de tu red.

Consumo de energía y desconexión:

En cuanto al consumo de energía eléctrica, los routers son dispositivos relativamente eficientes en términos de consumo. Desconectarlos no tendrá un impacto significativo en el costo de tu factura de luz. Sin embargo, es recomendable desconectarlos durante tus ausencias, ya que no hay necesidad de mantenerlos encendidos si no habrá dispositivos conectados a ellos. Esta pequeña medida contribuirá a un uso más responsable de la energía.

Vida útil del router:

La duración de vida del router también es una consideración importante. La ubicación del dispositivo juega un papel crucial en su desgaste. Si se encuentra en un espacio cerrado y polvoriento, su vida útil puede verse afectada negativamente. Además, las condiciones climáticas, como el calor intenso durante el verano, pueden acelerar este proceso.

Desconectar el router cuando no está en uso brinda al equipo un merecido descanso de las condiciones adversas, permitiéndole operar de manera más eficiente y prolongando su vida útil.

En resumen, al salir de vacaciones, es recomendable desconectar el router. Esto disminuirá la vulnerabilidad ante posibles ataques cibernéticos, optimizará el consumo de energía y contribuirá a la prolongación de su vida útil. Ten en cuenta estas prácticas simples para mantener tu red segura y tu equipo en óptimas condiciones.