Anuncian el lanzamiento de la PlayStation 5 bañada en oro de 24K

Se ha revelado una consola PS5 de oro de 24K y un controlador DualSense para los jugadores de PlayStation que no tienen idea de qué hacer con su excedente de dinero. Cuando la PS5 se lance más adelante este año, las expectativas son de entre $ 400 y $ 600. Eso es mucho dinero, especialmente en la economía actual. Pero para algunos, este es un cambio radical. Si usted es una de estas personas, entonces puede estar interesado en actualizar del modelo estándar a una versión dorada de 24K de la consola, su controlador y sus auriculares.

Hoy, Truly Exquisite reveló su nueva colección de lujo PS5, que incluye la consola PS5, el controlador y los auriculares oficiales en oro de 24K y con acabados de platino y oro rosa de 18K.

"La tan esperada y esperada Sony Playstation 5 se volvió aún mejor", dijo Truly Exquisite en un comunicado que acompañó el anuncio. "Truly Exquisite se enorgullece en anunciar que le traemos otro lanzamiento primero ... esta vez será en la forma del nuevo Sony PS5 ... disponible para comprar en lujoso oro 24K, platino y también oro rosa 18K acabados. No podemos esperar para comenzar a personalizar estas verdaderas bellezas ".

Truly Exquisite no ha anunciado cuanto costaran esto productos, pero es seguro asumir que no serán baratos. Lo que la compañía sí nota es que pronto tendrá más información sobre pedidos anticipados y distribución. Además, en el video promocional a continuación, sugiere que la consola saldrá en diciembre de 2020.